多間航空公司元旦起加燃油附加費 有旅客不滿加幅太大(梁柏晞報道)

【Now新聞台】機場有不少旅客出發到外地跨年，元旦起，本地多間航空公司上調客運燃油附加費，不少旅客認為加幅太大。

早上7時許，在機場離境大堂登機櫃位已大排長龍，當中有不少是一家大細。

多間航空公司早前宣布，元旦日起調整客運燃油附加費。香港出發的短途航班，例如港人常去的日本、泰國、台灣等，國泰航空單程加49元至191元，香港航空單程加至211元。飛歐美等的長途航班，國泰及香港航空單程均加價近200元，而香港快運就統一加50元，全部加幅逾3成。

不少旅客覺得加幅太大，不贊成加價。

旅客何小姐：「因為貴了成本高了。(又想飛會怎樣應對？)努力賺錢，努力上更多班，是否這樣？是，只可這樣應對。」

旅客黃先生：「機票貴了，你說我們肯不肯付更多錢？(但你肯不肯多付？)你說肯不肯？你肯不肯？當然不肯。不去，立即不去。(為甚麼不去？)我們去旅行都是為了便宜，還在加價就立刻不想去，不如回內地。」

台灣是其中一個港人常去目的地，不少人選擇到當地跨年。

縱橫遊常務董事袁振寧：「(台灣)無論之前天災地震，乃至最近的軍演，其實影響不是太大。不過之後擔心影響農曆新年的需求，始終看到有軍演會擔心有延誤或取消。」

袁振寧指，旅行社已開始接受農曆新年旅行團報名，團客傾向選擇性價比高或較難到訪的地方。

#要聞