多間航空公司元旦起加燃油附加費 有旅客不滿加幅太大

【Now新聞台】今日除夕，機場有不少旅客出發到外地跨年。

早上7時許，在機場離境大堂，登機櫃位已大排長龍，當中有不少是一家大細。

多間航空公司早前宣布元旦日起調整客運燃油附加費，以國泰航空為例，短途單程加49元至191元，長途單程更加近200元至767元，加幅約3成半。不少旅客覺得加幅太大，不贊成加價。

旅客仇小姐：「加重旅客負擔，去一趟來回都很貴，萬多元一張機票，可能會選非旺季的季節旅遊。」

旅客何小姐：「因為貴了，成本高了。(如果明年再去旅行成本高了又想飛，會怎樣應對？)努力賺錢，努力上更多班，是否這樣？是只可這樣應對。」

