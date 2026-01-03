多間養老機構現消防隱患 民政局整改

【on.cc東網專訊】內媒周五（2日）報道，四川成都市成華區民政局近日對轄區養老機構、為老服務站、老年助餐點位等重點場所，開展全覆蓋安全專項檢查，發現消火栓缺少軟管卷盤、樓層配電箱箱門鎖損壞、電線橋架蓋板脫落等隱患問題。當局目前已督促相關責任主體限期整改到位，改區相關部門將持續加大養老領域安全監管力度，確保問題整改完成。

成華區民政局表示，檢查發現成都譽美養老服務有限公司存在兩項突出安全隱患，包括消火栓缺少軟管卷盤和樓層配電箱箱門鎖損壞。消防專家指出，消防軟管卷盤是適配非專業人員快速操作的消防器材，能在火災初起黃金時間內控制火勢，也是相關機構強制配置的消防設備。

廣告 廣告

針對這些隱患問題，相關部門已責令前述公司立即整改，並組織全員開展實操培訓，也要安排專業電工檢修更換配電箱鎖具等情況。而成都市成華區安康年養老服務中心整改了電線橋架蓋板脫落隱患，四川鳴恩康養服務有限公司也補齊食品留樣銷毀後未填寫記錄的管理漏洞。

【更多即時新聞詳情請上東網新聞】