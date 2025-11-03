多項因素支持投資人信心 亞股收盤上揚

（法新社香港3日電） 美中緊張情勢緩和、美國聯邦準備理事會（Fed）降息及亞馬遜（Amazon）等熱門股財報強健，激勵人工智慧（AI）帶領的科技股漲勢再現，支撐投資人信心，亞洲股市今天應聲上漲。

投資人也期盼重要的美國就業報告本週稍晚能發布。不過，由於美國民主黨和共和黨距離達成協議讓聯邦政府重啟仍未有進展，就業數據可能再度暫停發布。

另一方面，投資人持續關注美國總統川普（Donald Trump）與中國國家主席習近平上週會晤後的任何新發展。兩人當時同意1份協議，讓中國放寬對稀土出口的限制，美國也調降對中國關稅。

然而，美國財政部長貝森特（Scott Bessent）昨天警告，若中國封鎖稀土出口，白宮可能再次提高對中國的關稅。

在聯準會降息及看似無止境的AI投資熱潮帶動下，全球股市已自川普4月閃電關稅行動引發的劇烈跌勢強勁反彈，包括美國股市3大指數等數個市場紛紛攀上歷史新高。

一些企業的市值更因此被推上驚人水準，AI晶片業巨擘輝達（Nvidia）便在上週成為首家市值突破5兆美元（約新台幣154兆元）的公司。

亞股今天大多跟隨美股上週收盤漲勢走揚，其中首爾股市終場勁揚2.8%至空前高點，反映出投資人對於韓國與中國關係回暖表示歡迎。

香港股市也收高1.0%，上海股市上揚0.6%，雪梨、新加坡、台北、威靈頓、曼谷和雅加達股市同樣收漲。但馬尼拉股市收盤下跌。東京股市則因國定假日休市。