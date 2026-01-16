《夜汪汪心慌慌》「狗明星」擊敗伊凡鶴基勇奪影帝

【on.cc東網專訊】由「荷里活創意聯盟」（HCA）舉辦的年度電影頒獎禮《第9屆阿斯特拉電影頒獎禮》（AFA）日前舉行，其中「最佳恐怖或驚慄片演出獎」竟然由賣座恐怖片《夜汪汪心慌慌》（Good Boy）搶盡鏡頭的「狗明星」Indy奪得。

牠擊敗其他對手包括《接駁靈聲 2》（Black Phone 2）的男星伊凡鶴基（Ethan Hawke）、《長相黐守》（Together）女星Alison Brie、《28年後》（28 Years Later）的童星Alfie Williams、《還魂》（Bring Her Back）的女星Sally Hawkins以及《完美伴侶》（Companion）女星Sophie Thatcher 奪獎。Indy的主人兼《夜》導演Ben Leonberg 拍致謝片於《AFA》上播放。Ben表示好榮幸代表Indy領獎。

除了「狗明星」Indy獲獎之外，剛於《金球獎》勇奪影帝影后的美國男星添麥菲查洛美（Timothée Chalamet）、巴西影帝Wagner Moura 以及愛爾蘭女星Jessie Buckley都有於《AFA》再度獲獎。其中Wagner獲「演員成就獎」。

