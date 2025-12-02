夜汪汪 心慌慌／去死吧，我的愛／殺手#4／玩具熊的五夜驚魂2／機動戰士高達 鐵血的孤兒 追尋兀爾德 -小小挑戰者的軌跡-／內幕︳電影LOL 今期睇咩戲

夜汪汪 心慌慌

可愛的毛孩 Indy 隨主人托德遠離鬧市，回到丟空已久的鄉郊祖屋，豈料甫到埗便嗅出異樣 - 神秘的超自然力量悄然來襲，托德的靈魂被逐寸無情吞噬，做出連番猶如被奪舍的駭人行為！對㇐心只想拯救主人 Indy 而言，置身詭屋縱是萬分恐懼，也得鼓起勇氣反撲這股致命的黑暗勢力...這份生死相守的承諾，最終能否令他和牠全身而退？

去死吧，我的愛

瑰詩（珍妮花羅倫絲飾）與積遜（羅拔柏迪臣飾）兩夫妻為了改變生活環境，由節奏急速的紐約市遷往蒙大拿州的鄉間，本以為能享受恬靜，卻陷入了令人窒息的孤獨，因為身兼妻子與母親的重擔把瑰詩壓垮了。

殺手#4

亞洲流傳著一個神秘的殺手組織，以麵店隱藏於鬧市之中，暗地為殺手提供驛站。殺手4號（魏浚笙）自幼失去雙親，在麵店長大，一次機緣巧合，他被派往日本暗殺黑幫頭目，卻意外遭委託人埋伏。委託人是名日本少女（南沙良），為了復仇，她不惜傾盡家財買兇殺人， 更試圖拉攏4號協助復仇大計，卻不幸導致兩人雙雙被黑幫追殺⋯⋯

玩具熊的五夜驚魂2

「費斯熊佛萊迪薄餅店」發生的噩夢過去一年，小鎮將恐怖慘劇扭曲成誇張傳說，大家甚至攞件事來韜光，舉辦首屆Fazfest極樂節日！前任保安員米奇、警官雲妮莎一直向妹妹艾比隱瞞恐怖真相，直至艾比偷偷出走，企圖與一衆電動玩偶朋友重聚，才意外觸發連鎖恐怖事件，跟Fazfest更扯上莫大關係。深藏數十年的血腥秘密，隨即衝出薄餅店全面爆發！

機動戰士高達 鐵血的孤兒 追尋兀爾德 -小小挑戰者的軌跡-

加拉爾號角對亞布羅中央議會進行的政治干預事件，上升到使用MS進行武力攻擊的地步。而結束該事件的，是一群來自火星，自稱為鐵華團的少年們。 在金星的萊德尼西亞殖民地出生長大的少年威斯塔利奧．阿法姆，也聽聞了鐵華團的活躍事蹟。如今金星是顆在與火星的殖民競爭中敗下陣來，連四大經濟圈都不感興趣的邊境星球。當地居民甚至沒有ID身份，只被當成是罪犯的流放之地。 就在威斯塔利奧渴望改變故鄉現狀時，一位自稱是「追尋兀爾德」引路人的少女出現在他面前。 「恭喜您。您已獲得「追尋兀爾德」的參加資格。」 與這位少女的相遇，讓威斯塔利奧站上了一場只要獲勝，就能贏下足以輕易買下殖民地的巨額獎金的競賽．「追尋兀爾德」的入口處。 幕間插曲： 鐵華團完成了古荻利亞的護衛任務，並在亞布羅代表指名選舉的戰役中一戰成名。他們的聲名遠播，成為無人不知的存在——。 回到火星後，鐵華團為了進一步擴大組織，採取了包括強硬手段在內的各種方式，持續向前邁進。 就在這時，三日月等鐵華團成員，看到澳加獨自一人作著他所不習慣的團長工作，心中萌生了某個想法。

內幕

巨額捐款憑空蒸發，智勇律師馬迎風（郭富城 飾）與警察柯定邦（吳鎮宇 飾）懷疑是主席高盛文（方中信 飾）所為，隨著調查的深入，洗黑錢、買凶殺人、販賣毒品等駭人罪惡浮出水面！慈善機構竟隱藏著更多不可告人的內幕？

