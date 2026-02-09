黎智英案判刑｜相關報道列表一次睇
夜王｜黃子華鄭秀文賀歲片《夜王》聯乘野田珈琲！必試「夜王Aerocano」打卡煙霧咖啡+憑票尾送掛耳包
人氣精品咖啡店「野田珈琲 Noda Coffee」推出極具視覺效果的特調咖啡「夜王Aerocano」，更加推憑戲飛尾換領掛耳包優惠，即睇內文：
2026年農曆新年將至，由《毒舌大狀》班底打造、黃子華與鄭秀文（Sammi）領銜主演的賀歲神作《夜王》即將在年初一華麗上映！為了呼應電影中「世界艱難，我哋照行」的精神，人氣精品咖啡店「野田珈琲 Noda Coffee」宣布與電影進行期間限定聯乘。由情人節（2月14日）起，推出極具視覺效果的特調咖啡「夜王Aerocano」，更加推憑戲飛尾換領掛耳包優惠！
夜王Aerocano 玫瑰煙霧
這次聯乘的主角「夜王Aerocano」並非普通的黑咖啡。這款特調加入了蒲公英蜂蜜口味，製作過程中咖啡師會使用蒸氣棒，持續將蒸氣打入咖啡之中。這種做法能令咖啡質感瞬間變得像啤酒泡般綿密 Creamy，入口順滑細膩，寓意各位「夜王」在捱夜開工時能保持頭腦清醒。為了配合電影的華麗風格，這杯咖啡的賣點更在於其「星秀」魅力。上桌時會伴隨一勺「玫瑰香味煙霧」，視覺效果極佳，加上杯口的糖邊裝飾，絕對是打卡首選。
飲咖啡有著數！憑《夜王》飛尾免費換領精品掛耳包
除了歎特調咖啡，這次聯乘還有「Jetso」送給大家。各位影迷看完電影後記得保留票尾！凡憑《夜王》電影票尾親臨野田珈琲門市品嚐售價港幣 $68 的「夜王Aerocano」，即可免費獲贈「夜王」x 「野田珈琲」精品掛耳咖啡一包。這款贈送的掛耳包選用危地馬拉阿提特蘭藍湖 SHB 水洗豆（價值 $24），數量有限，送完即止。 既能回味電影餘韻，又能免費帶走高質咖啡在家享用，咖啡迷切勿錯過。
《夜王》故事背景：尖東夜總會的時代博弈
這杯咖啡的靈感源自電影《夜王》的背景。故事發生在 2012 年，講述由黃子華飾演的大經理「歡哥」，在尖東打滾數十年後面臨時代變遷。而這間昔日風光的「東日夜總會」被收購後，新任 CEO 竟然是其狠辣前妻 V 姐（鄭秀文 飾）。兩位巨星將聯手與眾女公關進行最後反撲，對抗大財團的操控，「企硬尖東」。這杯「夜王Aerocano」正是為了向這群在艱難世道中「照行」的人們致敬。
野田珈琲 Noda Coffee x 《夜王》
推廣日期： 2026年2月14日（情人節）起
地點： 灣仔軒尼詩道314-324號永倫立方地下B店（地圖按此）
售價： 「夜王Aerocano」港幣 $68
電話： 3709 8549 / 5218 6661 (WhatsApp)
