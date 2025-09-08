夜經濟｜香港夜繽紛官網無法瀏覽 政府兩年前力推為振興疫後市道｜Yahoo

香港夜繽紛網站已顯示無法瀏覽。

【Yahoo 新聞報道】政府 2023 年為了振興疫後經濟，在同年 9 月宣布推出「香港夜繽紛」活動，在灣仔、堅尼地城及觀塘海濱場地舉辦活動、擺設小食檔等，期望吸引市民在入夜後出外玩樂和消費，亦令「夜繽紛」成為一時關鍵字。不過《Yahoo 新聞》發現，「香港夜繽紛」事隔兩年，相關的官方網站在近日已經無法瀏覽。《施政報告》下周三（17 日）就會發表，政府會否再次推出「夜經濟」項目，值得留意。

對於「香港夜繽紛」活動成效，《Yahoo 新聞》已經向財政司司長辦公室和文化體育及旅遊局查詢，正待回覆。

曾借用灣仔、堅尼地城及觀塘海濱舉辦夜市

根據政府新聞公報，財政司司長陳茂波在當年 9 月 14 日主持了「香港夜繽紛」活動啓動禮。陳茂波在致辭時指，3 年疫情改變了市民生活習慣，期望透過今次政府牽頭，匯聚社會各界力量令晚上市道氣氛更旺；至於一系列活動就由中秋節前後陸續推出，橫跨國慶、萬聖節、聖誕節、新年，一直至 2024 年初。

翻查互聯網檔案館「Wayback Machine」，香港夜繽紛的官方網站在今年 8 月 28 日仍然能夠正常瀏覽，網站首頁輪流顯示了「香港夜繽紛」和「18 區日夜都繽紛」的插圖。根據網站內的「香港夜繽紛」活動概覽，最後 1 項活動為「甲辰年元宵綵燈會」，在 2024 年 2 月 25 日結束。

在發展局的「香港夜繽紛」專題檔案網頁當中，亦羅列了 2023 年第三和第四季的活動概覽，包括在 9 月底於灣仔海濱「打響頭炮」的「海濱藝遊坊」，內容包括音樂及舞蹈表演、無人機匯演、特色工作坊、藝術展覽、售賣不同產品、小食和飲品攤檔等，至於概覽中最後一項活動則為 2023 年 11 月底的「綠活閃動嘉年華」，於觀塘海濱花園舉行。

網站過往羅列了「香港夜繽紛」各項活動，維持到 2024 年初完結。（Wayback Machine 擷取網站過往資料截圖）

政府推「18 區日夜都繽紛」逾年半 最新活動包括「國慶消費大抽獎」

上月底香港夜繽紛官方網站當中，活動概覽內亦有談及「18 區日夜都繽紛」，在 2024 年 1 月底開始推行。根據政府的說法，「18 區日夜都繽紛」是繼「香港夜繽紛」之後的「升級版」；目前政府將「18 區日夜都繽紛」的活動日程排到今年 10 月底，活動包括「『慶祝中華人民共和國成立 76 周年綵艇漁港情 繽紛光影耀南區』啟動禮」，以及「18 區日夜都繽紛－大埔 北區 沙田國慶消費大抽獎」。

經民聯報告提夜經濟建議

《施政報告》發表臨近，經民聯就在上周五（5 日）發表《發展香港夜經濟研究報告》，提出 7 大建議，包括讓夜經濟與盛事聯動、設立墟市夜市、完善夜經濟交通配套等。經民聯主席盧偉國在記者會上就指，政府應該明確肯定夜經濟的重要貢獻，傳達「夜生活帶來繁榮」的訊息。