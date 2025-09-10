iPhone Air，iPhone 17 系列懶人包一次整理
夢境是內心縮影？以催眠角度「解夢」，夢見「飛翔」有什麼意思？｜Winnie《心靈治療師「為你娘」》
夢，是一場又一場夜幕下上演的內心戲劇，彷彿一齣無聲的電影。在我們沉睡時悄悄上演，卻往往在晨光初現時消散無蹤，留下幾許回味或疑惑。它既神秘又熟悉，既是潛意識的密碼，又彷彿蘊含著某種啟示。作為一名催眠治療師，我常以夢境作為切入點，引導個案深入探索內心的風景。夢境不僅是心理現象的縮影，更是一扇通往潛意識的窗戶，通往自我深處的秘密通道。讓我們得以窺見內在自我未被言語化的渴望、恐懼與智慧。
香港驚悚電影《贖夢》（Peg O’ My Heart），由張家輝自導自演，講述一位計程車司機飽受惡夢折磨，無法分辨夢境與現實，求助精神科醫生後揭開隱藏的過去秘密。這部作品以駭人影像和推理手法，探討夢境如何成為心魔的牢籠，贖罪的鑰匙，讓人不禁聯想到現實中的心理掙扎。讓我們借鏡《贖夢》的故事，一起潛入夢的世界，從催眠治療與心理學的角度，揭開「夢」的神秘面紗，探討夢境的本質、其背後的心理機制，以及它如何幫助我們更深入了解自己，並改善生活中的挑戰。
夢境：潛意識的投射
心理學大師榮格（Carl Jung）曾說，夢是「潛意識的語言/劇場」，它以象徵與隱喻的形式，呈現我們內心深處的情感與衝突。夢境並非隨機的畫面堆疊，而是潛意識的投射，反映了我們未被意識完全覺察的心理狀態。例如，一位個案夢見自己在無邊的沙漠中尋找綠洲，這或許是她內心對希望的渴求，在現實的壓力下化為夢中的跋涉。又例如 ，一位長期壓抑情緒的個案，可能在夢中見到自己被洪水追逐，這或許象徵內心被壓抑的情感如洪流般洶湧而來。透過催眠治療，我們可以引導個案進入類似夢境的放鬆狀態，重新體驗這些意象，並解讀其背後的意義，從而找到情緒的出口。
另一位心理學大師佛洛伊德（Sigmund Freud）則認為夢是「通往潛意識的捷徑」，他將夢稱為「欲望的化妝舞會」，認為它們掩飾了我們不敢直面的願望。佛洛伊德提出，夢境中的內容往往與現實中無法實現的願望有關。例如，一個在職場感到無力的個案，可能夢見自己成為英雄，拯救眾人，這或許是潛意識在補償現實中的挫敗感。無論是榮格的象徵性解讀，還是佛洛伊德的願望滿足理論，夢境都是一個珍貴的媒介，就像一面魔鏡，讓我們得以與內在的自我對話，映照出我們內心的真實面貌。
《贖夢》中，司機蔡辛強的惡夢充滿追殺與幻影，正是佛洛伊德式願望滿足的扭曲版——它補償了現實的無力，卻也放大內心的愧疚。電影以驚悚方式呈現這種投射，讓觀眾反思：你的夢中「追殺者」，是否也是你未曾面對的過去？
每晚的夢幻派對：你是否收到邀請？
你是否曾覺得自己「不做夢」？這是一個常見的誤解。事實上，科學研究顯示，每個人每晚都會經歷數個夢境循環，主要發生在快速眼動（REM）睡眠階段。問題不在於是否做夢，而在於我們是否記得 。記得夢境與否，取決於大腦的記憶處理機制、睡眠質量，甚至是醒來時的環境。那些被遺忘的夢，就像未拆封的信件，靜靜躺在潛意識的角落。催眠治療師就像一位信差，幫助我們打開這些信封，重新連結那些被遺忘的潛意識片段，閱讀夢中的故事。
我曾遇過一位個案，她堅稱自己從不記得夢境，但在催眠過程中，她逐漸回想起一個反覆出現的夢：她在一個森林中尋找某件失物。透過探索，我們發現這夢境與她對童年某段遺憾的執著有關。當她意識到這一點，並在催眠中釋放相關情緒後，她不僅開始記得更多夢境，還感受到內心的輕鬆自在。夢境的記憶並非目的，而是通往自我覺察的起點。
夢境從來不缺席，關鍵在於我們是否願意傾聽。《贖夢》巧妙捕捉這種「記不住的恐怖」——司機不敢入睡，正是因為惡夢太真實，模糊了現實邊界。這啟發我們：遺忘的夢或許是保護機制，但透過催眠，我們能安全地回溯，轉化恐懼為力量，避免像電影中那樣，讓夢境吞噬身心。
夢的多元解讀：現實未圓之夢的延續
夢境像個調皮的畫家，繪畫的內容千變萬化，有時是荒誕的幻想，有時是現實的延續。它可以是對日常生活的反映，也可以是對未實現願望的補償。例如，一位渴望旅行卻因工作忙碌而無法成行的個案，可能在夢中環遊世界，體驗自由的喜悅。這種夢境彌補了現實的缺憾，讓潛意識在安全的空間中體驗未實現的可能。
然而，夢境的意義並非總是單一的。榮格強調，夢中的符號具有個人化的意義，需結合個案的背景與經歷來解讀。例如，夢見「飛翔」對某些人可能是自由的象徵，對其他人則可能代表逃避現實的渴望。又例如，一位夢見被巨浪吞噬的個案，發現這與她對情緒失控的恐懼有關。當她在催眠中學會「駕馭巨浪」後，現實中的焦慮也逐漸平息。在催眠治療中，我常鼓勵個案以「第一身視角」重新體驗夢境，並自由聯想其中的意象，從而挖掘屬於他們的獨特詮釋。這種方式不僅能揭示夢境的深層含義，還能幫助個案找到內在的資源，應對現實中的挑戰。
夢的禮物：了解自我，改善人生
夢境不僅是潛意識的投射，更是一面鏡子，一盞指引內心的明燈，幫助我們更深入了解自己。它就像一個誠實的朋友，揭示我們未曾正視的情感、壓抑的渴望，或潛藏的創傷。例如，一位反覆夢見考試失敗的個案，可能在現實中正經歷對自我價值的質疑。透過催眠治療，我們可以引導他探索這一夢境背後的恐懼，並找到重建自信的方法。
更奇妙更重要的是，夢境可以成為改變的催化劑。在催眠狀態下，個案能更安全地面對夢境中的情緒，並將其轉化為行動的勇氣和動力。我曾協助一位夢見被困玻璃屋的個案，她在催眠中發現這反映了她對人際關係的隔閡。當她「打破」了玻璃屋，感受到自由後，她開始在現實中敞開心扉，與家人重建聯繫。
夢境不僅讓我們看見自己，還為我們點亮前行的路。《贖夢》將此放大為劇情高潮：透過面對惡夢，角色尋求「贖罪」，化解內心衝突。這與催眠治療的共通點頗多——電影強調「正視根源才能救贖」，正如導演張家輝所言，「夢總是無情地反映你內心壓抑和秘密」。它提醒我們，惡夢雖恐怖，卻是啟示：改善自身問題，從解讀夢的訊息開始，避免像片中角色般，讓愧疚演變成無盡循環。
夢境的爭議與啟發
夢境的解讀從來不是一門簡單的學問。榮格與佛洛伊德的理論雖具啟發性，但也存在爭議。佛洛伊德的願望滿足理論有時被批評過於聚焦性與本能，而榮格的象徵主義則可能顯得過於抽象。現代心理學則傾向於結合神經科學與認知心理學，認為夢境是大腦整理記憶與情緒的過程，猶如大腦「夜間清掃員」。儘管觀點各異，這些理論都指向一個共同的核心：夢境是我們與潛意識對話的橋樑。
作為催眠治療師，我不執著於單一理論，而是鼓勵個案以開放的心態探索夢境的意義。夢境的價值不在於找到「正確答案」，而是在於它如何啟發我們更認識自己，喚醒我們對自己的覺察。無論是透過催眠回溯夢境，還是簡單地在日記中記錄夢的片段，每個夢都是一個邀請，讓我們走進內心的深處，與真實的自我相遇。
今晚，當你闔上雙眼，不妨問自己：「這場夢，想帶我去哪裡？」或許，在夢境的奇幻國度裡，你會遇見一個更真實的自己，帶著星光，走向更明亮的生活。讓我們從中汲取啟發：面對夢的邀請，勇敢一步，便是自我的贖夢之旅。
專欄相關文章：
聽見「返工返學」就即刻唔舒服？原來是「身心症」作崇，催眠治療師分析心理影響身體問題｜Winnie《心靈治療師「為你娘」》
「母胎單身」還未脫單是戀愛觀出了問題？了解「母單」愛情心理學，5個催眠方法協助出Pool｜Winnie《心靈治療師「為你娘」》
「前世回溯」是真是假？透過催眠找回前世記憶，關鍵在解決今世問題：從潛意識找尋「療癒情緒心理」的解答｜Winnie《心靈治療師「為你娘」》
