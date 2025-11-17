iHerb破萬好評洗護產品64折起！
大個女！姬蒂碧金莎26歲女兒入行做模特兒
【on.cc東網專訊】英國女星姬蒂碧金莎（Kate Beckinsale）憑動作片《妖夜尋狼》（Underworld）系列奠定「打女」形象，而她與英國影星米高辛（Michael Sheen）的女兒Lily Sheen已長大成人，26歲的她盡得母親真傳，最近更加入模特兒行列。
Lily日前於社交網分享自己拍攝的模特兒照片，照片中她以粉紅色露肩迷你裙性感打扮擺甫士。照片曝光後即被粉絲大讚，有粉絲更指她與母親姬蒂好似樣。姬蒂幾年前受訪時亦認為與女兒好似樣，她笑說：「係呀，我都認為（似樣）。佢就好似我『更好嘅版本』。佢有啲氣質我係冇嘅。佢就好似好正斗嘅迪士尼動物—佢擁有一雙巨型眼睛。」
