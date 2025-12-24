大分縣公廁深夜連環傷人！ 41歲中國籍男子坦承犯行！

大分縣公廁的深夜驚魂！41歲中國籍男子涉嫌性侵80多歲老翁，盤問時坦承犯行

哎呀，日本大分縣這起案件聽來讓人脊背發涼，2025年12月20日日媒報導，一名41歲中國籍男子涉嫌9月6日晚間在大分縣一處公廁性侵80多歲老翁，

警方逮捕後他竟直接承認「沒錯」，這坦白程度讓網友直呼「太直接了吧」。這位男子是大分縣豐後大野市一家企業員工，老翁報案後警方迅速行動，案件細節還在調查中，兩人是否認識仍是謎團。

公廁內的突發事件：老翁報案後的快速逮捕

9月6日晚8點左右，大分縣某公廁內，老翁突然遭遇性侵，事後他鼓起勇氣報警，警方立刻展開調查。12月20日，41歲中國籍男子被以「非自願性行為」罪嫌逮捕，

訊問時他直白承認犯行，說「沒有錯」。這坦白讓案情進展神速，但也讓人好奇背後動機。警方目前還在釐清兩人是否相識，案發現場證據蒐集持續中。

老翁的勇敢報案：80多歲受害者的堅強心聲

老翁年事已高，卻沒因羞恥而沉默，選擇報案讓案件曝光，警方讚他勇氣可嘉。日媒提到，受害者身體無大礙，但心理衝擊不小，家人和社區也給予支持。

這種高齡受害事件在日本並不常見，卻提醒大家公廁等公共場所的安全問題。網友留言「老爺爺真的很勇敢，犯人太過分」。

疑犯的坦白態度：盤問時直接承認的罕見反應

警方訊問時，41歲男子態度意外配合，直接承認罪行，說「沒錯」。這坦白讓案件少走彎路，但動機仍不明朗，是否衝動或預謀，警方還在追查。

男子是大分縣企業員工，平時生活正常，事件讓同事和鄰居驚訝。日媒報導他「承認指控」，這直白態度也讓人覺得「這案子怎麼這麼直接」。

社會反響的熱議：從憤怒到反思的網上聲浪

這案子一出，X和論壇炸鍋，有人怒罵「怎麼能對老人下手」，也有人憂「公廁安全怎麼辦」。大分縣警方強調會嚴懲，社區也加強巡邏，提醒民眾夜間小心。

事件讓人感慨「老人家本該安享晚年，卻遇這種事」。

Japhub小編有話說

呼，這起大分縣公廁性侵案聽來心驚，老爺爺報案的勇氣超令人敬佩，犯人坦白也讓案情快速推進。希望司法給受害者公道，也提醒大家公共場所多注意安全。

