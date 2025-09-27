大合唱為花蓮祈福！踢帕娛樂藝人捐一日所得

▲踢帕娛樂藝人捐出一日所得，合唱〈永不停止的花香〉為花蓮注入力量，其中來自花蓮的蔡朕（如圖）心痛表示：「看到災情真的很難過」。（圖／翻攝自IG jhen1019）

[NOWnews今日新聞] 近日樺加沙颱風挾帶豪雨與強風重創花蓮，馬太鞍溪堰塞湖壩頂溢流導致光復鄉市區遭泥流與洪水覆蓋，災情慘重，許多居民家園受損。面對沉重考驗，踢帕娛樂號召旗下全體藝人於一天內完成合唱歌曲〈永不停止的花香〉，並宣布捐出一日所得及歌曲版稅，盼用音樂陪伴災民渡過難關，其中來自花蓮的蔡朕，看到災情也心痛表示：「真的很難過」。

旗下藝人齊聚錄音 36小時不眠不休

這次合唱由FEniX、VERA、F.F.O、ARKis、幽靈水晶、呂植宇、Saturnday及《大學聲》歌手共同參與，所有藝人於9月25日深夜接獲通知後，立即趕赴公司錄音。製作人伍迪更36小時不眠不休完成編曲，只為將歌曲最真摯的情感傳遞出去，展現團隊的團結與效率。

蔡朕心痛回應 盼音樂帶來溫暖

來自花蓮的VERA成員蔡朕難掩心痛，表示：「那是我最熟悉、最美的家鄉，看到災情真的很難過。」FEniX隊長MAX則說：「力量雖小，但希望能讓大家感到溫暖。」同樣來自花蓮的ARKis伍承慶與Saturnday水豐，也呼籲大家災情平息後持續關注花蓮，並以行動支持家鄉，展現藝人對故土的深厚情感。

用歌聲拋磚引玉 期盼各界提供援助

〈永不停止的花香〉歌詞蘊含「堅韌」、「陪伴」、「希望」三大意象，將於今日中午在YouTube首播，並在近日登上各大音樂平台。踢帕娛樂表示，後續將前往花蓮舉辦專場演唱，期盼透過歌聲拋磚引玉，號召社會各界持續提供援助，為花蓮災區注入希望與勇氣，總結這次行動不僅療癒災民，也彰顯音樂的社會力量。

