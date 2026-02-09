大圍名城女子收衫疑失足高處墮下 昏迷送院

【Now新聞台】一名女子懷疑在大圍住所露台收衫時，失足墮樓昏迷送院。

現場是大圍美田路1號名城五座一個單位，早上八時許，一名57歲女子在客廳露台收晾衣物，並踏上露台的花盆位置，懷疑失去平衡，半身跌出露台，女兒發現後趕緊上前，未能及時將母親拉回屋內，她隨即從單位墮下。

警方及救護員接報到場，將傷者送往威爾斯親王醫院搶救，案件列作有人從高處墮下處理。

#要聞