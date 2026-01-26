大圍教友廁內猝死 生前任職食環署督察 署方：深感哀痛
大圍一教會發生教友猝死事件。昨日(25日)上午11時26分，警方接獲報案，指其家人在大圍文禮路10號教會一洗手間暈倒。人員接報到場，該名42歲姓何男子昏迷被送往威爾斯親王醫院治理，其後被證實死亡，死因有待驗屍後確定。
據悉，報案人為事主妻子，兩人結婚逾5年，未有子女。當日一同前往教會出席崇拜活動，期間事主報稱肚痛不適，於是前往洗手間，妻子見他良久未返感到擔心，四出尋人發現其在廁內暈倒。事主生前任職食環署督察，曾提及需要輪班返夜，當時工作時間不穩定，間中會心口痛，但並沒有求診或檢查，其後已轉回正常工作時間。署方表示，對有同事離世深感哀痛，向其家屬致以深切慰問，並會提供一切適切的支援。
原文刊登於 AM730 https://www.am730.com.hk/本地/1006267/大圍教友廁內猝死-生前任職食環署督察-署方-深感哀痛?utm_source=yahoorss&utm_medium=referral
