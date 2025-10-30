原判囚七年 據悉趙家賢已提早獲釋出獄
大圍景田苑女子墮樓 倒臥地面當場命殞
【on.cc東網專訊】大圍有人墮樓亡。今日(30日)早上11時51分，翠田街12號景田苑保安員報案，指一名女子懷疑由高處墮下昏迷倒臥在冰心閣對開位置。救援人員接報到場經檢驗證實女子當場身亡，人員用帳篷遮蓋遺體，其身份及墮樓原因有待調查。
防止自殺求助熱線：
香港撒瑪利亞防止自殺會： 2389 2222
生命熱線： 2382 0000
社會福利署： 2343 2255
撒瑪利亞會熱線(多種語言)： 2896 0000
醫管局精神健康專線： 2466 7350
明愛向晴軒： 18288
東華三院芷若園： 18281
「情緒通」熱線： 18111
賽馬會青少年情緒健康網上支援平台「Open噏」： http://www.openup.hk
