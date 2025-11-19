大圍男女涉食霸王餐 餐廳網上尋人促找數

大圍一間餐廳發生懷疑食霸王餐事件。餐廳發布帖子及閉路電視影片截圖，指有一對男女用餐後沒付款便離開，籲他們自行回店付款。(facebook「沙田之友」群組)

涉事餐廳的相關人士周二(18日)於facebook「沙田之友」群組發布帖子及閉路電視影片截圖，指有一對男女於星期一(17日)晚上10時40分用餐後，沒有付款便離開，呼籲他們自行回店付款。

事件引來網民熱議，有人稱「冇用，就報警有用啦」、「咁厚面皮」、「生意難做！好心啲人就咪走數啦！」、「正乞兒」、「兩個人叫4個煲，好吃得！」、「依家d人真係傻，為餐飯就出晒名」。

網民指老闆好人畀機會

有網民指店主太好人，「刻意唔出樣，老闆都好大量」、「好人畀機會佢二人」等。有網民則為店主獻計防止再發生類似事件，「可以改做先用手機落單、付款，然後才送餐」、「每張枱都應該在當眼處寫著 本餐廳裝有cctv」，亦有人稱「換個高清啲嘅ip cam啦」。另有「大頭蝦」網民分享忘記付錢經驗，「唔係講笑，我早2日真係食完就成家走咗，完全唔記得畀錢，差唔多行到去搭車先記得餐飯冇畀錢，再行返轉頭，連d店員都唔知我哋有冇畀到錢就走咗」、「我都試過兩公婆飲完茶唔記得畀錢，搭車嘅時候問老公頭先飲茶幾錢，先知原來大家都冇畀，即刻返轉頭畀返」。

