大圍美城苑42歲印尼女傭房內昏迷 僱主發現報警惜不治

【Now新聞台】長洲太平清醮的重頭戲搶包山將於下月24日舉行，200名參加者參與攀爬及防墮安全訓練，包山王郭嘉明，包山后龔子珊、黃嘉欣等人今年都會出戰。200名參加者齊集長洲北帝廟足球場，參與由康文署舉辦的訓練。有教練講解如何使用防墮裝置，更即場示範，之後就開始訓練，但不是人人都攀得順利。所有參加者必須完成訓練，才可參與本月26日的選拔賽。十屆包山王郭嘉明及三屆包山后龔子珊今屆都有參加，兩人都稱以平常心出戰。十屆包山王郭嘉明：「如果每年都能參加，代表身體狀況、體能每年都能維持在沒太大下跌的水平，可能每年參加到，就代表自己的身體仍很強壯。」三屆包山后龔子珊：「自己體能持續在下降，去年已感到下降中，今年更訓練少了，受傷的地方又多了，所以相對少了訓練，但都會盡力參與。」除了力爭衛冕的選手，亦有人想重奪后冠。上屆誕下嬰兒不久、未回復狀態的黃嘉欣今年捲土重來。六屆包山后黃嘉欣：「始終去年剛誕下嬰兒，體能未回復及不夠膽訓練。今年年初因有兩場大型的攀樹及攀冰比賽，所以有保持恆常訓練。」黃嘉欣除了帶兒子來，更與19歲的徒弟一同參賽，他亦是最年輕的男選手。最年輕男選手曾柏林：「她(黃嘉欣)叫我拉多些筋、減減肥、跑多些步，練好體能，目標最主要是先入決賽，其次才是贏師父。」「搶包山」作為太平清醮的重頭戲，今年共有114男86女參賽，年齡介乎19至73歲。初賽成績最好的24人將會入圍複賽，爭奪12個決賽席位，其中至少3人是女選手，下月24日佛誕晚上競逐「包山王」及「包山后」寶座。包山架上每一格間距頗大，決賽當晚會鋪滿9000個仿真包，到時會更難爬。攀爬教練就教路，選手比賽之前拉定筋，避免受傷。#要聞

now.com 影音新聞 ・ 12 小時前