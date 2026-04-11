大圍美城苑42歲印尼女傭房內昏迷 僱主發現報警惜不治
大圍美城苑發生懷疑猝死案。
今日（11日）早上8時許，一名印尼籍女傭於大圍美田路34號美城苑一個單位內的房間暈倒，其僱主發現後連忙報警。警方和救援人員接報段趕至現場，發現女傭已陷入昏迷，由救護車送往威爾斯親王醫院搶救，可惜最終證實死亡，死因有待驗屍後確定。據了據，死者印尼籍42歲，持本港身分證。
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