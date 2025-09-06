大圍美林邨單位起火一度傳出爆炸聲 兩人受傷送院

【Now新聞台】沙田大圍美林邨有單位起火，一度傳出爆炸聲，逾百名住戶需要疏散，兩人送院。

現場是美林邨美楊樓，起火單位位於七樓，不斷有濃煙冒出，室內一片漆黑，外牆亦被熏黑，消防出動一條喉灌救，水柱由單位射出窗外。有消防員在場戒備，部分區域暫時封閉，過百人要疏散到樓下，有住戶帶著寵物逃生。

美楊樓住戶方小姐：「帶上貓貓下來，很害怕，最主要有些煙飄進屋內家中。」

美楊樓住戶楊先生：「我們不清楚，只是看到有煙，然後火警鐘響起，我們就走，煙都有飄進屋內，見到有消防到都不害怕的。」

美楊樓住戶霍先生：「自己聽到火警鐘響，好像有點奇怪，所以就先下來，等到火熄滅了，不會再有任何重生的跡象，應該就可以上去了。」

當區關愛隊帶著摺凳、飲用水等物資提供給長者，又為鄰近起火的單位及附近樓層的住戶登記資料。

沙田大圍關愛隊副隊長董小姐：「主要都是協助警方以及消防的安排，當時聽到現場有幾聲爆炸聲，都有一些玻璃、雜物散落地上，我們和保安人員一起圍封現場。」

現場有等待的長者感到不適，要送院治理。另外，初步有兩人受傷，其中一名老翁懷疑吸入濃煙不適送院。火勢於上午11時左右已經救熄，濃煙散去後逐步解封，安排居民返回家中。

