大坑中秋夜舉行舞火龍盛會

【Now新聞台】中秋夜，大坑舉行舞火龍盛會。

全長67米的火龍先於蓮花宮開光，工作人員之後將大約1.2萬支香逐一插上龍身，再由300名健兒抬起，穿梭大坑的大街小巷。

浣紗街兩邊行人路傍晚開始就迫滿等候火龍的市民及遊客，希望佔到有利位置，感受這項國家級非物質文化遺產的魅力。

陳先生：「走了一圈都覺得很好氣氛，街坊都好歡迎我們來這裡，中秋節都是團圓是一項習俗、傳統，我覺得中國人必須認識這儀式，特意帶他們(小童)來看看。」

廣告 廣告

法國遊客Yuhann：「這是我第一次來香港，亦是第一次現場看到這種舞，我們上網搜尋，我們知道一個時刻讓中國人及香港人在一起去慶祝這節日，氣氛是非常好。」

#要聞