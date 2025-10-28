大坑西邨重建受官司影響 居民擔心拖延重建時間(劉倩桐報道)

【Now新聞台】大坑西邨重建受官司影響，居民擔心拖延重建時間，未能如期在2029年回遷。平民屋宇表示，重建工作正分段開展。市建局則稱正研究加快建造工程。

大坑西邨居民歐陽女士：「兩年簽一次約，兩年之後不知道怎麼辦？所以現時我住在這裡其實是很擔心，你見所有物件都可以拆卸，沒有一處固定的床、組合櫃，沒有一個感覺是家。」

歐陽女士去年搬離住了30多年的大坑西邨民樂樓，並簽署回遷協議，獲平民屋宇派發60萬元租金津貼，現獨自居在紅磡的過渡屋。

這天她重返大坑西邨，除了唏噓更多是不安。

歐陽女士：「我們一直追問平民屋宇五年後未建成，補償的租金會否繼續，很擔心日後我有沒有機會搬回大坑西邨住。」

平民屋宇早在2014年提出重建大坑西邨，直至2021年平民屋宇與市建局合作重建，平民屋宇並於2023年公布回遷計劃，逾1700人選擇回遷，項目原定於2024年3月收回所有單位開始清拆，並於2029年完成重建。不過自工程展開一年半以來，仍有七戶居民拒絕遷出，至今只拆了民樂樓。

隨著大坑西邨重建工程展開，邨內已經堆放了不少建築材，而民安樓亦已搭棚準備清拆。

平民屋宇表示，正分段開展重建工作，又呼籲居民交回單位，以減低對其他遷出居民回遷的影響；至於會否增加津貼，平民屋宇就沒有回應。

而市建局就稱正研究是否有空間加快建造工程進度，確實完工日期有待進一步評估。

#要聞