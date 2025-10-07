衞生署盼重啟討論器官捐贈「預設默許」
大坑連續第三晚上演舞火龍 多處海旁有市民追月
【Now新聞台】追月夜，大坑繼續有舞火龍活動，而多區海濱也有市民聚集，一同觀賞「超級月亮」。
追月夜這晚雲量較多，不過「超級月亮」非常光，在雲隙中不難見到它，吸引很多一家大細飯後齊集西九文化區的海邊，一同賞月。
很多人都好像這位妹妹這樣有備而來，帶齊梳化、摺桌、摺椅到場，應節食品、裝飾品更加是不可或缺。
楊小姐：「這晚的月亮帶少少紅色，更加美，其實重點是我們想跟AK(Anson Kong)一起過節，這是AK來的。」
Tina：「感覺各個角度都可以看到月亮，視野很好，所以我們隨便找一個位置坐下了，氣氛很濃，感覺大家都出來一起過節，能感覺到喜悅的氣氛。」
Julia：「中秋節就帶牠們出來賞月，熱鬧的，但很舒服，今天天氣不錯。」
而在港島的大坑，連續第三晚上演舞火龍盛會，300位健兒再度抬起點滿過萬支長壽香的火龍，遊走大坑多個地方，浣沙街兩邊行人路連同高位都迫滿圍觀人潮。
鄧先生：「大龍的香不夠光，有少許弱，但也是很有氣氛，當然不捨得，叫他們多舞數天吧。」
大坑火龍團隊成員林先生：「整個中秋的氣氛是很好、很濃厚，(心情)比早兩天是更加興奮，因為過了三晚，知道今晚是最後一晚了，要下年才可以再繼續，所以特別興奮。」
因應追月夜，所以在舞火龍期間都有金魚燈籠相伴在旁，增添中秋氣氛。
大火龍這晚完成「遊大運」儀式之後，就按傳統投入海中做到「龍歸天」，寓意把社區內的污穢送到海裡，讓社區有一個新開始。
#要聞
其他人也在看
西九海濱迫滿追月人潮
【Now新聞台】追月夜，多區海濱都有市民聚集賞月。 在西九文化區，不少一家大小帶同摺椅、燈籠以及月餅、柚子等應節食品到場，海旁附近草地人山人海，不過由於今晚雲量較多，過來的人都只能夠觀賞雲隙中的「超級月亮」。而在港島的大坑，連續第三晚上演舞火龍盛會，300位健兒抬起點滿過萬支長壽香的火龍遊走大坑多處，吸引市民及遊客圍觀，火龍今晚完成「遊大運」儀式之後，就會被投入海中「龍歸天」，寓意把社區內的污穢送到海裡，讓社區有一個新開始。#要聞now.com 新聞 ・ 11 小時前
時事全方位重點提要｜10月8日
【Now新聞台】當局調整洪水橋片區開發要求，增加住宅用地，主要道路亦改由政府興建，能否提升發展商投標意欲？北環線採用內地標準興建又有何好處？ 周三的時事全方位，請來嘉賓討論。題目：北都發展熱線電話：1833298now.com 新聞 ・ 13 小時前
追月夜大坑續有舞火龍 西九海濱一家大細到場追月(何嘉駿報道)
【Now新聞台】追月夜，大坑繼續有舞火龍活動，而多區海濱也有市民聚集，一同觀賞「超級月亮」。 追月夜這晚雲量較多，不過「超級月亮」非常光，在雲隙中不難見到它，吸引很多一家大細飯後齊集西九文化區的海邊，一同賞月。很多人都好像這位妹妹這樣有備而來，帶齊梳化、摺桌、摺椅到場，應節食品、裝飾品更加是不可或缺。楊小姐：「這晚的月亮帶少少紅色，更加美，其實重點是我們想跟AK(江爗生)一起過節，這是AK來的。」Tina：「感覺各個角度都可以看到月亮，視野很好，所以我們隨便找一個位置坐下了，氣氛很濃，感覺大家都出來一起過節，能感覺到喜悅的氣氛。」Julia：「中秋節就帶牠們出來賞月，熱鬧的，但很舒服，今天天氣不錯。」而在港島的大坑，連續第三晚上演舞火龍盛會，300位健兒再度抬起點滿過萬支長壽香的火龍，遊走大坑多個地方，浣沙街兩邊行人路連同高位都迫滿圍觀人潮。Jonathan：「很震撼，火龍撲過來時很大煙，鼓聲也很大。」鄧先生：「大龍的香不夠光，有少許弱，但也是很有氣氛，當然不捨得，叫他們多舞數天吧。」大火龍這晚完成「遊大運」儀式之後，就按傳統投入海中做到「龍歸天」，寓意把社區內的污穢送到海裡，讓社區有now.com 新聞 ・ 10 小時前
大坑舞火龍 維園中秋綵燈會
【Now新聞台】大坑中秋舞火龍今晚舉行，銅鑼灣維園亦有中秋綵燈會。 浣紗街一帶掛滿燈籠，有市民帶備攝影器材到場等候，警方在附近封路，全長67米的火龍先於蓮花宮開光，隨後會由近300名健兒抬起，穿梭大街小巷，以及表演招牌「打龍餅」花式，最後更會舞入維園。而在維園掛滿燈籠，又有大熊貓花燈，全運會即將開幕，公園亦有吉祥物「喜洋洋」及「樂融融」做運動的花燈以及猜燈謎遊戲。為配合中秋節慶活動，港鐵多條路線通宵行駛。#要聞now.com 新聞 ・ 1 天前
大坑中秋夜舉行舞火龍盛會
【Now新聞台】中秋夜，大坑舉行舞火龍盛會。 全長67米的火龍先於蓮花宮開光，工作人員之後將大約1.2萬支香逐一插上龍身，再由300名健兒抬起，穿梭大坑的大街小巷。浣紗街兩邊行人路傍晚開始就迫滿等候火龍的市民及遊客，希望佔到有利位置，感受這項國家級非物質文化遺產的魅力。陳先生：「走了一圈都覺得很好氣氛，街坊都好歡迎我們來這裡，中秋節都是團圓是一項習俗、傳統，我覺得中國人必須認識這儀式，特意帶他們(小童)來看看。」法國遊客Yuhann：「這是我第一次來香港，亦是第一次現場看到這種舞，我們上網搜尋，我們知道一個時刻讓中國人及香港人在一起去慶祝這節日，氣氛是非常好。」#要聞now.com 新聞 ・ 1 天前
內地黃金周首六日約116萬人次內地客入境
【Now新聞台】十一黃金周第七日，截至下午4時，一共有55萬人次出入境；而在過去的六日，內地訪港旅客人次超過110萬，較去年升約5%。有旅遊業界指，今年黃金周的酒店入住率較預期好。內地國慶中秋黃金周來到尾聲，尖沙咀廣東道的街頭，仍有不少「最後衝刺」的旅客。上海旅客張先生：「到了太平山，很多地方。(有沒有購物？買了甚麼？)我們買了包包，還有其他的東西。香港有山有水，風景優美，有很多好玩好吃的。」廣東遊客陳小姐：「中秋節的燈很美，以及我們在合和中心那邊走了一走，還有嗎？西貢，對的，出海了，很好玩，在碼頭買海鮮，之後去加工食。」根據入境處的數字，十一黃金周截至周一有約116萬人次內地訪客入境，較去年增加約5%，旅遊業界認為，今年黃金周整體市面氣氛不俗，酒店入住率亦較預期好。旅遊促進會總幹事崔定邦：「這批客人主要是年輕客人和中產客人為主，他們識玩識食，所以他們對香港的文化感到興趣。長假期比較多，省外朋友來南方玩，很明顯這些客人不會不過夜，所以入住率不錯。」旅遊業議會早前預計整個黃金周假期，香港大約會接待1100至1200團旅行團，當中一半屬「一程多站」行程。 #要聞now.com 新聞 ・ 14 小時前
現場直擊｜遊客法國專程來港看火龍 市民飯後到維園觀賞綵燈會
【Now新聞台】今日中秋節，大坑有舞火龍及維園舉行中秋綵燈會，本台記者江瓔庭及梁潔瀅晚上七時許，分別在大坑及維園，而在大坑的江瓔庭表示現場氣氛愈見高漲，浣紗街兩邊企滿市民及遊客，有遊客更表示專程由法國來港感受中秋節氣氛。 至於在維園的梁潔瀅則稱，入夜後愈來愈多市民飯後到維園觀賞中秋綵燈會，不少更帶同花燈及一家大小到來歡度佳節，而現場其中一個具龍舟造型的燈飾位，更吸引大批市民駐足「打卡」。#要聞now.com 新聞 ・ 1 天前
現場直擊｜市民一早到西九文化區「霸位」 擬邊野餐邊追月
【Now新聞台】今晚是中秋追月夜，本台記者梁潔瀅晚上七時許在西九文化區所見，不少市民一早到來「霸位」追月，當中不乏一家大小及帶同應節食品，現場一帶草地幾乎坐滿市民及遊客，而最開心莫過於小朋友，他們帶同燈籠到來耍玩。 有市民表示下午三時許已到來「霸位」，並帶同食物準備一邊野餐一邊追月。現場設有一些供市民「 打卡」的裝置，當中一個約三米高的卡通造型花燈最受歡迎。#要聞now.com 新聞 ・ 13 小時前
大坑中秋舞火龍今晚舉行
【Now新聞台】大坑中秋舞火龍今晚舉行。 浣紗街一帶掛滿燈籠，有市民帶備攝影器材到場等候，警方在附近封路。全長67米的火龍先於蓮花宮開光，隨後會由近300名健兒抬起穿梭大街小巷，以及表演招牌「打龍餅」花式，最後更會舞入維園。#要聞now.com 新聞 ・ 1 天前
晚吹 - 男人亂講嘢 ｜193大爆曾被迫「胸襲」化妝師
節目於首播，以男性遭受性騷擾為主題。三位主持分享不同被性騷擾經歷，193大爆曾經被同事撫摸胸部Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
美解除制裁 巴拉圭前總統卡提斯謝川普展現正義感
（法新社亞松森6日電） 美國財政部今天解除對巴拉圭前總統卡提斯（Horacio Cartes）的制裁，曾被控貪汙的卡提斯隨後感謝美國總統川普展現出「正義感」。現年69歲的卡提斯曾於2013至2018年間擔任總統，至今在巴拉圭政壇仍頗具影響力。法新社 ・ 14 小時前
毒蛇搭電梯 門打開眼鏡蛇抬頭凝視嚇死人(有片)
印度新市鎮諾伊達(Noida)住宅大廈頻頻出現蛇蹤，最新是一個高級大樓社區，竟然有毒蛇眼鏡蛇「遊𨋢河」。電梯門一打開，該眼鏡蛇抬頭凝視眾人，嚇到住戶尖叫聲四起。網上片段可見管理員用木棍捉蛇，眼鏡蛇戰鬥力高昂，抬高上半身咬木棍，十分嚇人。管理員最後讓眼鏡蛇纏上木棍，並將之放入一旁的大垃圾桶內，再放回附近大自然。 印am730 ・ 15 小時前
王毅今起到訪 意大利盼對話與謹慎並行
【on.cc東網專訊】中共中央政治局委員、外交部長王毅周二至下周日（71至12日）訪問意大利並召開中意政府委員會第12次聯席會議，以及赴瑞士舉行中瑞第4輪外長級戰略對話。意媒指出，意大利政府希望與華保持開放溝通，但必須在去風險框架內進行，以符合歐盟與跨大西洋戰略on.cc 東網 ・ 18 小時前
印度產茶區大吉嶺暴雨成災 約5%茶園全毀
（法新社加爾各答7日電） 印度大吉嶺（Darjeeling）山區以生產高品質、擁有產品地理標示（GI）保護的茶葉而聞名，但當地近日降下暴雨，引發致命土石流與水災，連帶重創大片頂級茶園。孟代爾表示，大吉嶺4日單日降雨量超過261毫米，是他人生中第一次經歷這樣的災情，且「洪水退去後，我們發現茶樹上覆蓋了汙泥…清理成本非常高」。法新社 ・ 10 小時前
灣仔遊樂場女子暈倒 昏迷送院救治
【on.cc東網專訊】灣仔德仁街兒童遊樂場，今午(7日)12時32分，一名姓李(26歲)女子在上址暈倒，由途人發現報案。救援人員接報到場，將昏迷事主送往律敦治醫院治理。警員調查後，將事件列作「有人暈倒」處理，事主暈倒原因有待了解。on.cc 東網 ・ 19 小時前
中秋節｜不少市民到酒樓晚飯做節 幾乎坐無虛席
【Now新聞台】中秋節晚上，有不少市民到酒樓做節。 在油麻地一間酒樓，晚上7時許幾乎坐無虛席，大部分都是與家人親友相聚，酒樓負責人指今晚差不多坐滿，而受早前颱風影響，海鮮來貨價較以往貴，但仍然以舊價錢售賣，希望可以留住客人，不少食客預計消費至少一千至三千元。梁太：「我次次都那麼豐富，我們食生蠔、蟶子，又食雞、魚、蝦，通常這數款都已經很好，不用特別再加，要食得完才可以，要振興香港經濟，不是說跟著別人一起北上，各有各的意思。」姚先生：「一、二千元沒有所謂的，開心就可以，喜歡吃甚麼就叫甚麼，沒所謂的，也不是很容易(訂位)，有些地方也訂不到。」#要聞now.com 新聞 ・ 1 天前
青衣傷人及墮樓案 一名男子送院不治
【Now新聞台】青衣長發邨傷人及墮樓案，一名男子送院後不治。 現場是長發邨亮發樓。周一晚上9時許，一名47歲印尼籍女子在走廊被人用now.com 新聞 ・ 1 天前
大埔寶鄉里兩車相撞釀一死三傷 私家車司機涉危駕被捕
【Now新聞台】大埔寶鄉里兩車相撞，一死三傷，60歲的私家車司機涉嫌危險駕駛導致他人死亡被捕。 警方以綠色帳篷遮蓋女死者遺體，輕型貨車車身及車尾凹陷，私家車車頭損毀，有多名警員及救護車在場，警員檢走證物，有傷者家屬到場了解情況。現場是大埔寶鄉里，下午約4時，一輛私家車與一輛輕型貨車相撞，一名34歲印尼籍女人死亡，一名88歲女士昏迷，送往威爾斯醫院。另外，一名輕型貨車男司機及一名私家車女乘客送往那打素醫院。#要聞now.com 新聞 ・ 1 天前
Jennie「妮式」大尺度慵懶性感照讓人心跳加速！高級hot girl「內衣外穿」時代正式回歸？
Jennie近日在IG分享招牌「妮式」慵懶性感秋冬造型，鬆弛間藏著致命吸引力，每張照片都讓粉絲瘋狂點讚！Yahoo Style HK ・ 22 小時前
木村拓哉都着！日本FamilyMart便利店賣襪爆紅，踩界東京開服飾專門店
日本便利店 FamilyMart 近年不甘於只賣飯糰便當，自 2021 年推出自家服飾品牌 Convenience Wear 後，憑著親民價格及時尚設計打出名堂。當中最受歡迎的橫間襪款，連天王木村拓哉都有穿著示人，成功將便利店服裝由「執漏」級別提升到潮流單品，更成為大家去日本必定會必手的潮流單品。今年 9 月， FamilyMart 更在東京芝浦開設首間服飾專門店，正式宣告進軍時裝界。Yahoo Style HK ・ 1 天前