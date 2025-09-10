70年老字號「炳記茶檔」休業半月重開 上月因人手問題短暫停業 重開後被指水準下跌惹易手疑雲

大坑「炳記茶檔」開業逾七十年，素來深受本地市民和旅客歡迎，上個月曾在社交平台發文，指因人手不足需暫停營業，令網民一度誤以為炳記都被捲入結業潮之中，及後檔主亦回覆「咁熱當放大假」辟謠。事隔半個月，炳記於9月2日宣布「人齊開工」，正式復業，並發文感謝各方關心。

👉🏻全新Yahoo Food Instagram上線啦！立即Follow獲取更多飲食攻略

炳記於9月2日宣布「人齊開工」

1950年代開業 碩果僅存鐵皮茶檔

位於大坑施弼街5號的炳記茶檔，自1950年代開業，至今已有逾70年歷史，是香港碩果僅存仍保持鐵皮懷舊風貌的茶檔，更曾被內地社交平台小紅書評為「最驚香港執笠美食」之一。奶茶、多士及即食麵等港式美食皆是店中名物，尤以豬扒麵最出名，曾是多部電影的取景地，亦是歌手陳奕迅的愛店。

廣告 廣告

炳記以豬扒麵最出名

奶茶、多士等港式美食亦是名物

重開後網友指質素下跌

當日停業時，炳記曾明言主因是「沖茶果個冇做啦嘛」，亦稱大排檔請人不易，但不會輕言結業。今次復工，有網友發文指質素下跌，懷疑炳記是否已易手，對此炳記亦特別澄清現時人手為「全新組合」，而易手一事，店家亦回覆「大排檔是沒有得轉手」，強調新組合需時間磨合，並希望食客耐心等候。

每日只營業至下午3時

炳記茶檔

地址：大坑施弼街5號地舖（地圖按此）

圖片來源： IG@bing_kee

全新訂座平台「Yahoo訂餐廳×Openrice」正式上線！

>>立即按此了解更多香港各區餐廳訂座優惠<<

今晚食乜好？即睇最強雞翼食譜、牛油果食譜合集

地區美食合集！香港各區最新餐廳、cafe、甜品店推介

食乜養生好？二十四節氣：中醫教路/湯水進補/穴位養生

自助餐推介！睇盡各種自助餐優惠/回本攻略

想知最新飲食資訊？按此觀看Yahoo Food編輯

更多近期熱話

辛辣麵原來唔係正式名？韓版好食過中國版！一招教你如何分辨

食物安全｜英國德文郡爆H5N1禽流感 香港暫停進口其禽肉及禽類產品

旺角版蘭桂坊｜旺角康樂餐廳受留學生歡迎 $100任食小炒任飲啤酒？

麥當勞生日會攻略 大人細路都啱玩嘅party？

米線關注組大推佐敦富金軒街市搬地舖 必食黃酒雞米線/公司米線

結業潮2025｜東京過江龍壽司店「Sushi Tokami」結業 曾連續兩年奪香港米芝蓮一星

人氣小店「Dear Bakery」進駐九龍塘TASTE 營業至晚上11時 手工Bagel$18起

【今晚食乜好】唔知今晚食乜餸？立即去Yahoo Food 食譜專頁搵靈感

文：Amy

>>按此下載<< 全新Yahoo APP，領取最新餐廳優惠、氣炸鍋食譜、自助餐優惠，仲有飲食達人教你識煮識食，讓你成為真正全面的美食家，仲唔立即下載？