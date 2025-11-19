大型百貨再+1 新莊熱度升

黃牛肆虐｜Cityline：設「心戰室」攔截搶飛 bot
[NOWnews今日新聞] 宏匯集團宣布，正式布局第二個百貨據點，地點位於機場捷運A3站新北產業園區，基地面積約5,000坪，將結合酒店式公寓與商辦空間，案預計明年暑假動工，2028年啟用。信義房屋在地專家表示，新莊近年人口遷入量高，逛街、購物等娛樂需求上升，因此宏匯一期現已是新莊的重點娛樂場所，尤其是假日人滿為患；二期所選擇的產業園區一帶以商辦及廠辦為主，假日人潮較少，百貨的興建顯示在地人流與消費力受重視，預計也將為商圈帶來新風貌。
信義房屋副都心店專案經理蔡東和表示，宏匯二期消息釋出後就引起在地居民討論、對此表示期待。目前A3站因屬產業園區，周遭是商辦與廠辦居多，近年在政府鼓勵之下，陸續已有公司行號進駐，但僅有兩棟住宅，居民不多，故較難發展生活機能，預料未來產生的居住需求，亦是往副都心一帶為主。
根據民政局統計，副都心重劃區目前居住人口數已近3萬5千人，占全新莊10%，若再加上企業總部與分點，整體人流量相當可觀。蔡東和分析，宏匯集團已有一棟百貨宏匯廣場設於副都心一帶，二期同樣選址於此，並且規畫除百貨商場，另有酒店與商辦，顯示在地消費力獲得企業認可，也為副都心重劃區生活機能再增添亮眼的一筆。
蔡東和提到，目前副都心發展已有一段時間，不僅擁有重劃區的寬廣街廓、綠地等優勢，學區有昌平國小、中信國小、頭前國中等校，其他生活機能也相當完善。交通部分屬新北市交通機能第一環，開車可以接國一、國三、64、65快速道路，南來北往都方便；大眾運輸有正在興建的溪北轉運站、捷運有機場線、環狀線，目前南環部分已經通車，未來還有北環線可直達士林、內湖，便利性將再度提升；周遭不只吸引居民入住，也吸引不少企業駐點，包括南亞科、金仁寶等大型企業，連帶，各家銀行也在此設下據點，造就人口紅利持續帶動區域發展。
蔡東和介紹，目前副都心最高屋齡約在12年左右，因開發早，物件類型多元，從小兩房到中大坪數三房兼具，不論首購、單身族或是小家庭、銀髮族皆有機會在此找到合適的物件，三房目前均價約在60多萬，總價含車位約2700至3200萬之間； 2房24至28坪，單價約70多萬，總價落在2000萬至2200萬左右；再小一點的1+1房，坪數約18到21坪物件總價則在1500萬到1750萬之間。目前2房物件因總價較親民，也是近年最熱門的物件。
蔡東和提醒，副都心物件受到大小戶型、建案、住商類別影響，價位跨度也不小，同樣是10-12年屋齡的物件，單價落差有可能到20萬，建議民眾看屋時可與仲介多了解相關細節。
