大埃及博物館終開幕！歷時20年、斥資12億美元 展出10萬件文物＋圖坦卡門黃金面具再現

歷時20年、耗資12億美元打造的大埃及博物館(Grand Egyptian Museum)，終於正式揭幕。這座佔地50萬平方米的建築巨作，就坐落在吉薩金字塔群附近，成為繼三大金字塔後的「第四座金字塔」。館內收藏超過10萬件橫跨數千年年歷史的珍貴文物，當中最矚目的，必定是首次完整展出的圖坦卡門法老的多件陪葬品。從拉美西斯二世巨像，到4,500年歷史的胡夫太陽船，置身其中，就好像打開了一本立體的歷史書，讓你親身觸碰那些課本上才會出現的傳奇。

歷時二十年、耗資逾十億美元的大埃及博物館終於揭幕，展開屬於數千年古國的未完故事。（官方圖片）

從構思到落成經歷20年等待

大埃及博物館的誕生絕非一帆風順。早在1992年，時任總統已提出興建計劃，希望打造一座能夠妥善保存和展示埃及文物的世界級博物館。2002年舉行國際設計競賽，收到來自82個國家共1,557份參賽作品，最終由愛爾蘭建築事務所Heneghan Peng Architects奪得設計權。

建築團隊將博物館設計成倒角三角形，外牆採用半透明雪花石膏及玻璃幕牆，讓自然光線透進室內。最令人驚嘆的是，整座建築坐落於開羅通往亞歷山大方向的沙漠地帶，緊鄰世界七大奇蹟之一的吉薩金字塔群，與古蹟互相呼應。走進館內，就看到重達83噸的拉美西斯二世雕像。這座3,200年歷史的巨像原本矗立在開羅中央車站前，2006年為配合新館落成，動用100多架特製貨車，將雕像直立運送30公里到新址，過程中需要封閉道路，場面浩大。

而博物館的建設歷程充滿波折——2008年金融海嘯、2011年阿拉伯之春運動及年新冠疫情，每次危機都令工程停滯。原定2020年開幕的計劃一再延期，直到2024年10月才開始試營運，終於在今 年11月正對外開放。

一進門便被高 11 米的拉美西斯二世巨像震撼，那股王者氣勢，像把大家直接送回三千年前的時代。（官方圖片）

歷時逾20年建成的文化奇蹟，由愛爾蘭建築團隊設計，金字塔形外牆與沙漠地景完美融合。（ Getty Images ）

中庭的玻璃屋頂灑落自然光，讓古老石像與現代建築共舞——最適合拍下那一幕「時間的剪影」。（Getty Images）

世界最大單一文明博物館，藏品超過十萬件。每一步，都像走進古埃及的時間隧道。（Getty Images）

十萬件珍寶重新定義博物館體驗

大埃及博物館的展館空間達約4.5萬平方米，設有12個主要展館，按照時間順序從史前、前王朝、早王朝、古王國，一直延伸到希臘羅馬時期。每個展館都經過精心規劃，擺脫了舊埃及博物館文物堆放雜亂的問題，以系統化的方式呈現古埃及文明發展。

大埃及博物歷時20年、斥資12億美元終開幕！圖坦卡門黃金面具再現 10萬件文物重現千年古文明

最受矚目的圖坦卡門展館佔地7,500平方米，首次將這位少年法老墓中的5,398件陪葬品完整展出。除了著名的黃金面具，還有其寶座、戰車、首飾、武器等日常用品。展館設計模擬原始墓室環境，配備溫濕度控制系統，確保這些3,300年歷史的珍寶得到最佳保護。大家可以看到每件文物背後的故事——從製作工藝到宗教意義，透過互動螢幕和多媒體展示，深入了解這位18歲便離世的法老生平。

另一個必看重點是胡夫太陽船展廳。這艘4,500年歷史的木船是世界上最古老的完整船隻之一，原本存放在金字塔旁的太陽船博物館，2021年搬遷至新館。船身長43米，由黎巴嫩雪松木製成，展館內設有互動裝置，解釋古埃及人如何建造及使用這類船隻進行宗教儀式。

鎮館之寶之一的胡夫太陽船，停泊在專門的展館內。這艘古老的木船見證了法老對永生的渴望，歷經數千年依然完整，本身就是一項保存上的奇蹟。（Getty Images）

除了展品外，博物館更設有兒童博物館、3D影院、會議中心及世界級的文物修復中心。修復中心擁有19個實驗室，是中東地區最大的文物保護設施，大家可透過玻璃窗觀看專家修復木乃伊、壁畫和金屬文物的過程。

雕刻精緻的金杖與珠寶呈現古埃及工藝極致，近距離欣賞時仍保持黃金光澤。（Getty Images）

設有考古模擬區與 VR 體驗，讓小朋友化身發掘者，親身探索古埃及的神秘傳說。（Getty Images）

全球最大的文物修復實驗室群之一，專家在無菌空間內修復千年石刻與木乃伊。（Getty Images）

博物館售賣限定紀念品，大家可以欣賞後選購產品作紀念。（官方圖片）

大埃及博物館(Grand Egyptian Museum)

地址：X4VF+V38, Cairo – Alexandria Desert Rd, Kafr Nassar, Al Haram, Giza Governorate 3513204, Egypt （地圖）

時間：

星期日至二及星期四至五｜GEM Complex 8:30am–7pm；Galleries 9am–5pm；

星期三及星期六｜GEM Complex 8:30am–10pm、Galleries 9am–9pm

票價：成人1,450埃及鎊、 小童730埃及鎊，及學生730埃及鎊

網址：按這裏

交通：乘坐開羅地鐵2號線至Giza Station，出站後轉乘的士或Uber

