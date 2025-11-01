大埔三門仔男船工由躉船墮海昏迷 由同事救起送院搶救

【Now Sports】墨西哥賽車運動聯會出聲明指責VCARB車手羅臣，在周日F1墨西哥站險些撞倒兩名橫越賽道的工作人員，釀成悲劇。當時因為羅臣（Liam Lawson）和阿邦發生碰撞，前翼受損要入維修站，而賽會也出動安全車，有工作人員於賽道上清理碎片，但羅臣其後駛出維修站，不知是否指示不清晰，沒有減速轉入1號彎，差點迎面撞斃兩名橫越賽道的工作人員，幸運是兩人逃過一劫，沒有釀成悲劇。他那時已透過車隊電台怒吼：「搞甚麼鬼？我的天啊！你們在開玩笑嗎？剛剛看到那個嗎？我差點就撞死他們了，伙記！」他賽後也再次說起這件事，表示不清楚為何工作人員當時仍在賽道上，而國際車聯（FIA）其後發聲明，表示依照程序，當時已指示工作人員待命，準備在所有車輛通過1號彎後才進入賽道，但在得知羅臣入站後，指示立即被取消，並在該區域出示了雙黃旗，目前正調查為何仍有工作人員進入賽道。不過，墨西哥賽車運動聯會卻將責任完全推到羅臣身上：「根據拍攝到的畫面，可以看到羅臣在接近1號彎時，開始轉向進入車道，此時可以清晰地看到工作人員正在進行清理碎片的工作，但他仍然保持方向盤的角度，這一舉動發生在工作人員仍在現場工作的情況下，表明

now.com 體育 ・ 18 小時前