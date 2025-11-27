宏福苑大火｜精神科醫生籲感不安即遠離資訊︱附情緒熱線
大埔五級火災救援 | 仁濟、樂善堂、保良局、東華三院等社福機構 為災民提供經濟、殮葬、住宿及情緒支援
大埔宏福苑發生五級火警，周三（26日）下午2時51分，消息指由宏福苑宏昌閣外牆棚架開始起火，大火至今仍未熄滅，火警已造成至少增至55人死（包括一名殉職消防員）、72人傷、其中15人危殆、279人仍然失去聯絡。仁濟醫院、樂善堂、保良局、東華三院、信義會、李嘉誠基金會等多間社福機構/慈善團體為受影響家庭提供物資、餐點、經濟、殮葬、住宿、情緒諮詢、兒童托管及社工轉介等支援。
仁濟
仁濟醫院董事局宣布從「仁濟緊急援助基金」中撥款港幣三百萬元，為死傷者家屬提供經濟援助，同時設立專項戶口接受捐款，盼社會各界伸出援手，一同為災民提供最實質的幫助。
基金將優先用於為經濟困難的死者家屬提供援助，並會向每名遇難者家屬提供殮葬援助港幣二萬元。
仁濟醫院董事局主席及團隊亦於火警發生後前往現場，向受影響居民發放包括充電寶、枕頭棉被、兒童及成人尿片、紙巾、即食麵等緊急應援物資，以解燃眉之急。
仁濟六大震災救援項目及服務包括︰
殮葬支援
情緒支援
兒童託管
長者照顧
經濟援助
物資援助
【捐款辦法】
網上捐款
轉數快
仁濟醫院識別碼 8124661
支付寶香港
PayMe
銀行捐款
利用銀行的電子銀行平台、自動櫃員機或親臨各分行將善款直接存入 以下仁濟醫院專戶：
劃線支票
可將抬頭「仁濟醫院」或「Yan Chai Hospital」的劃線支票郵寄或親身交往
查詢電話： 8100 7711
保良局
保良局為大埔區的屬校學生、服務單位會員及家庭情況，提供輔導與支援，亦會將透過「保良局扶弱基金」先撥款港幣$3,000,000 向死者家屬及傷者提供即時經濟援助。此外，保良局開放李兆基青年綠洲及賽馬會大棠渡假村讓受影響家庭作緊急住宿，安排社工團隊向受影響市民提供情緒支援。
有關基金申請：2277 8333 /2277 8391
有關捐款查詢：2277 8500
緊急住宿服務：
李兆基青年綠洲 2128 1988 (24小時)
北潭涌度假營：2792 4302 (08:30-23:00)
大棠渡假村：2478 1332 (08:30-23:00)
樂善堂
樂善堂會安排大埔樂善村作暫時住宿，由政府部門轉介，現整理單位可供使用。
啟動「樂善關懷基金」向受影響並有經濟困難之災民，予以每戶$3,000經濟援助。有需要可向當區政府部門查詢並予以轉介。
大埔樂善堂社區藥房為災民提供配藥服務。大埔社區藥房whatsapp電話 6992 7853。
大埔樂善堂院舍為長者提供暫住。
查詢：2382 1576
東華三院
東華三院宣布從「東華三院甘霖援急基金」撥出港幣$3,000,000作緊急援助；同時，「東華三院殯儀基金」將直接為死者家庭提供免費殯儀服務。
此外，東華三院屬下服務單位亦已有部份單位作臨時居所，並安排屬下大埔區院車接載有需要居民，協助受災家庭。
東華三院24小時支援熱線：18281（ 由社工接聽電話及提供支援，即時提供情緒支援及在有需要時提供緊急外展服務）
請致電照顧者支援專線：182 183（為長者或殘疾人士尋找緊急暫託服務及緊急宿位）
信義會
信義會太和青少年綜合服務中心、六鄉學習園地 (寶鄉橋) 將延長開放時間至晚上10:00，有社工、義工駐守中心，為有需要人士提供歇息、舒緩情緒的地方，並提供以下臨時兒童託管、餐點及情緩支援服務，均無需預約。
臨時兒童託管服務
今日 (11月27日)，信義會太和青少年綜合服務中心—社區客廳：樂活生活空間 Lohas Space 於早上9點開放，為有需要人士提供臨時兒童託管服務。
地點：太和邨麗和樓地下
查詢：2650 8807 / WhatsApp 6252 7016
暖心餐點及情緒支援
今日 (11月27日) 免費提供200份餐點 (包括午餐及晚餐)，給予有需要的家庭。
午餐時間：12:00-14:00
晚餐時間：18:00-20:00
開放時間：現在至晚上10:00
地點：大埔寶湖道六鄉學習園地 (寶鄉橋)
李嘉誠基金會
李嘉誠基金會宣布撥款港幣三千萬元設立緊急援助基金，支援註冊慈善機構，特別是服務大埔地區的團體，為受火災影響的家庭及個人提供即時救助及後續復元援助。
基金會呼籲合資格的慈善機構透過慈山寺網站交資助申請，能夠迅速向有迫切需要人士提供直接支援的計劃將被優先考慮取納。
李嘉誠基金會亦將透過「紀律部隊專項基金」，另向在執行職務中不幸殉職或受傷的消 防及救援人員提供支援。
基金會將撥出額外港幣五千萬的後續支援計劃，助社區重建復元。
申請表 (只限註冊慈善機構)：慈山寺網站
圖片來源：大埔TAI PO FACEBOOK群組
Text: Florence
