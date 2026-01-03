大埔公路兩車相撞2人傷 41歲男司機涉醉駕被捕

威爾斯親王醫院。(資料圖片)

火炭發生交通意外兼揭發醉駕案。

今日（3日）凌晨零時許，一輛私家車沿大埔公路–沙田段、往九龍方向行駛，駛至香港賽馬會沙田職員宿舍1座駿喜閣對開位置時，因應交通情況收慢，惟後方一輛私家車疑收掣不及，猛撞向前車車尾。

事發時，新界南總區交通部警員正於現場附近處理另一宗案件，目睹車禍發生，隨即上前封鎖現場及提供協助。前方私家車的31歲姓潘男司機及26歲姓陳女乘客均表示頸部受傷，清醒由救護車送往威爾斯親王醫院治理。警方為兩名男司機進行酒精呼氣測試，結果顯示，後方私家車的41歲姚姓男司機未能通過測試，酒精含量超標，涉嫌「酒後駕駛」被捕，現正被扣留調查。警方正在調查事件。

原文刊登於 AM730