大埔區議會大廈管理工作小組召開首次會議

【Now新聞台】宏福苑大火後，民政事務總署提出在十八區設立大廈管理工作小組，大埔區議會的大廈管理工作小組今日召開首次會議。

會議討論大廈管理的常見情況，有區議員關注業主立案法團運作透明度、環境衞生管理，以及樓宇老化需進行大維修、業主及法團可能面對出現圍標問題、當局日後如何加強支援，又關注大廈滲水及消防安全問題，希望日後邀請相關部門出席，尤其支援三無大廈，向業主發放更多資訊。

大埔區區議員梅少鋒：「現時大埔面對的問題是仍然有很多唐樓，唐樓內存在很多劏房，這些三無大廈如何管理這些單位是我們日後要討論的。除了要邀請法團外，但是一些三無大廈如何發放資訊給大廈業主？這應該是工作小組中涵蓋的一部分。」

大埔民政事務處高級聯絡主任呂近文：「有個別業主向我們查詢，如他符合計劃內容，我們都可以透過計劃提供成立法團的協助，例如他在成立法團前期如何籌組會議、如何發出會議通知，又或者成立法團後，如何製作財務報表，這些都可以透過計劃提供基本資訊或協助給他們。」

