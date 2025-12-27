大埔大火災民索償路崎嶇 保險理賠如講數 斥精神虐待二次傷害

【on.cc東網專訊】大埔宏福苑大火至今(27日)已過去一個月，但有已購買保險的居民至今仍未得到保險索償。於安聯購買保險的宏泰閣居民梁小姐表示，其家居保的保額達120萬港元，但在火災後家園盡毀，申請賠償時卻遭到保險公司以「精神虐待」的方式去處理，例如被要求印實體表格進行索償，亦被職員挑剔其地址寫錯，要更正才可進行理賠等，她又形容安聯進行理賠「好仔細」，強迫她觀看火災前家居的相片，「要回憶返失去嘅家園面貌，作為證據逐一理賠」，斥有關做法有如要災民受刑。

梁小姐續指，在進行理賠時安聯更與她「講數」，例如保險條款列明首飾、黃金(jewellery、gold)會受保，但安聯講數時卻指金器、現金不受保，又指「手袋都包埋已經好盡」。另外，安聯的職員最初更稱家居保險的賠償上限只得24萬港元，梁其後翻查保單條款，家居物件的賠償額並無總額上限，貴重物品的每件賠償額為保額2%，即2.4萬港元，總賠償額則為20%，即24萬港元。

梁小姐再與職員理論，安聯職員才澄清家居保險的賠償額為120萬港元，叫她如常遞交索償申請。梁指出，其居所被燒清光本身已是一次傷害，申請保險索償時又要與安聯理論，「小物件又要爭拗，理賠人員解說保單條款不清」，指是二次、三次傷害，她又提及不少保險公司對災民以全損的規模進行賠償，甚至100萬港元都直接賠償，毋須單據證明，處理手法差異令梁小姐賠感精神壓力。

她又指居民賠償少了最多生活困頓，有工作仍可生活，但如受保人身患重症，每1分1秒都是生命競賽，保險公司延誤、找條款、文字遊戲，損失的便是生命，直言是「殺人」。梁小姐稱，期望以自身的經歷警世，要慎選保險，切勿因宣傳及品牌效應就盲目相信。

