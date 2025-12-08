大埔宏福苑五級大火｜宏福苑居民「地獄逃生門」親身剖白：警鐘無響、水喉無水……致命「發泡膠封窗」成死亡陷阱？

香港大埔宏福苑昨日（26日）發生五級大火，火勢迅速蔓延「燒通頂」的慘況，震驚全港。這場歷史性的慘劇造成至少 44人死亡、56人受傷的慘痛數字。在這場煉獄中死裏逃生的居民，早前身剖白逃生經過，揭示多個關鍵的消防系統失靈，以及屋苑圍標工程引發的致命風險。

香港大埔宏福苑昨日（26日）發生五級大火，火勢迅速蔓延「燒通頂」的慘況，震驚全港。這場歷史性的慘劇造成至少 44人死亡、56人受傷的慘痛數字。在這場煉獄中死裏逃生的居民，早前身剖白逃生經過，揭示多個關鍵的消防系統失靈，以及屋苑圍標工程引發的致命風險。

火警發生時，許多居民並非由警鐘得知危險，而是透過聲音和氣味才意識到身處火場。一名居於宏福苑最高層的居民在網上分享親身經歷，直言事發前「算叫做訓咗一覺，家人無事， 願眾人平安」。他指出，當時逃生的第一警號，竟然是 「聞到味同聽到燒到有聲再加上大量消防車聲先知出事」。

這位居民沉痛地指出，屋苑的警鐘系統「完全無響過」。當他嘗試撲玻璃或按警鐘掣時，系統亦「無反應」。許多鄰居都是在睡眼惺忪中被拍門叫醒，最初還「以為係隔離棟火警， 係唔知咁大件事」。

在逃生過程中，該居民表示沿樓梯落樓時，「近乎層層都行一圈拍門大嗌火警同扑火警鐘都係無反應」。

火勢之所以迅速蔓延，並讓居民難以察覺，屋苑正在進行的大型維修工程被認為是關鍵因素之一。多名受災居民提到，由於工程進行，導致窗戶被發泡膠和塵埃所困。上述居民表示：「全屋嘅窗都包哂發泡膠，開得好細條隙， 個窗係開唔盡望唔到出面」。由於窗戶被發泡膠封死，導致許多人是在「開窗後方知起火」。

更可怕的是，火災發生時火勢是從底層沿竹棚「燒到頂」，燃燒物料包括「綠網同建築物料袋」。竹棚上的火勢清晰可見，但「因工程進行有灰塵99%人都關緊窗」，這道「隱形牆壁」阻礙了火勢的早期發現，同時也可能影響了濃煙的流向。

火災中最致命的往往不是火焰本身，而是燃燒產生的濃煙。濃煙中含有大量有毒氣體，最危險的是一氧化碳，一氧化碳是一種無色無味的「隱形殺手」，它會與人體血液中的血紅蛋白結合，形成碳氧血紅蛋白，阻礙紅血球輸送氧氣到身體各個器官。當人體吸入大量一氧化碳時，會迅速出現頭暈、噁心、混亂，甚至昏迷。在這次宏福苑火災中，由於逃生困難且發泡膠燃燒可能產生其他有毒氣體，許多傷者和死者很可能都是因吸入濃煙而致命。

除了預警系統失靈外，逃生居民的自救嘗試也因設備故障而失敗。該居民憶述，當他發現火勢已因火/灰飄上來燒著綠網時，最初曾「以為係細火有嘗試過救」。然而，他們驚恐地發現：「樓層水喉無水到」。

在逃生下樓時，他更聽到「某一層有對老夫婦同樣嘗試用水喉救發現係無水到，仲係咁問有無滅火筒」。他最終只能叫他們放棄：「救唔到，上面都燒緊，一定要走」。消防設施的失效，無疑加劇了這場五級火災的傷亡。除了發泡膠加速火勢蔓延外，缺乏基本消防水源，讓居民連最基礎的自救機會都被剝奪。

面對這場數十人死傷、家園盡毀的悲劇，許多倖存者和家屬不僅要應對身體上的創傷，更要面對嚴重的心理陰影。為了協助受災市民，政府已動員全港18區關愛隊提供支援。多個臨時庇護或收容中心亦已開放，包括廣福社區會堂、東昌社區會堂及富善體育館等地。雅麗氏何妙齡那打素醫院亦設立了援助站，並提供查詢熱線：2658 4040。

經歷過生死一線的重大災難後，倖存者極易出現急性壓力症（Acute Stress Disorder, ASD），症狀包括持續的焦慮、恐懼、失眠、閃回和情感麻木等。如果這些症狀在一個月後仍持續，則可能發展為創傷後壓力症（Post-Traumatic Stress Disorder, PTSD）。

專業心理輔導在此階段至關重要，尤其是對於那些在逃生過程中目睹悲劇、或者經歷過警鐘失靈和自救失敗等無助感的居民。心靈的「無形傷口」需要持續、專業的支援和陪伴，社會大眾在關注慘劇責任追究之餘，亦應向這些受害者伸出援手，協助他們走出陰霾。

