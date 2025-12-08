宏福苑火災︱一文整合所有捐款渠道
大埔宏福苑五級大火｜宏福苑居民「地獄逃生門」親身剖白：警鐘無響、水喉無水……致命「發泡膠封窗」成死亡陷阱？
香港大埔宏福苑昨日（26日）發生五級大火，火勢迅速蔓延「燒通頂」的慘況，震驚全港。這場歷史性的慘劇造成至少 44人死亡、56人受傷的慘痛數字。在這場煉獄中死裏逃生的居民，早前身剖白逃生經過，揭示多個關鍵的消防系統失靈，以及屋苑圍標工程引發的致命風險。
編輯：Medical Inspire｜圖片來源：threads
大埔宏福苑五級大火｜宏福苑居民「地獄逃生門」親身剖白：警鐘無響、水喉無水……致命「發泡膠封窗」成死亡陷阱？
香港大埔宏福苑昨日（26日）發生五級大火，火勢迅速蔓延「燒通頂」的慘況，震驚全港。這場歷史性的慘劇造成至少 44人死亡、56人受傷的慘痛數字。在這場煉獄中死裏逃生的居民，早前身剖白逃生經過，揭示多個關鍵的消防系統失靈，以及屋苑圍標工程引發的致命風險。
火警發生時，許多居民並非由警鐘得知危險，而是透過聲音和氣味才意識到身處火場。一名居於宏福苑最高層的居民在網上分享親身經歷，直言事發前「算叫做訓咗一覺，家人無事， 願眾人平安」。他指出，當時逃生的第一警號，竟然是 「聞到味同聽到燒到有聲再加上大量消防車聲先知出事」。
這位居民沉痛地指出，屋苑的警鐘系統「完全無響過」。當他嘗試撲玻璃或按警鐘掣時，系統亦「無反應」。許多鄰居都是在睡眼惺忪中被拍門叫醒，最初還「以為係隔離棟火警， 係唔知咁大件事」。
在逃生過程中，該居民表示沿樓梯落樓時，「近乎層層都行一圈拍門大嗌火警同扑火警鐘都係無反應」。
火勢之所以迅速蔓延，並讓居民難以察覺，屋苑正在進行的大型維修工程被認為是關鍵因素之一。多名受災居民提到，由於工程進行，導致窗戶被發泡膠和塵埃所困。上述居民表示：「全屋嘅窗都包哂發泡膠，開得好細條隙， 個窗係開唔盡望唔到出面」。由於窗戶被發泡膠封死，導致許多人是在「開窗後方知起火」。
更可怕的是，火災發生時火勢是從底層沿竹棚「燒到頂」，燃燒物料包括「綠網同建築物料袋」。竹棚上的火勢清晰可見，但「因工程進行有灰塵99%人都關緊窗」，這道「隱形牆壁」阻礙了火勢的早期發現，同時也可能影響了濃煙的流向。
火災中最致命的往往不是火焰本身，而是燃燒產生的濃煙。濃煙中含有大量有毒氣體，最危險的是一氧化碳，一氧化碳是一種無色無味的「隱形殺手」，它會與人體血液中的血紅蛋白結合，形成碳氧血紅蛋白，阻礙紅血球輸送氧氣到身體各個器官。當人體吸入大量一氧化碳時，會迅速出現頭暈、噁心、混亂，甚至昏迷。在這次宏福苑火災中，由於逃生困難且發泡膠燃燒可能產生其他有毒氣體，許多傷者和死者很可能都是因吸入濃煙而致命。
除了預警系統失靈外，逃生居民的自救嘗試也因設備故障而失敗。該居民憶述，當他發現火勢已因火/灰飄上來燒著綠網時，最初曾「以為係細火有嘗試過救」。然而，他們驚恐地發現：「樓層水喉無水到」。
在逃生下樓時，他更聽到「某一層有對老夫婦同樣嘗試用水喉救發現係無水到，仲係咁問有無滅火筒」。他最終只能叫他們放棄：「救唔到，上面都燒緊，一定要走」。消防設施的失效，無疑加劇了這場五級火災的傷亡。除了發泡膠加速火勢蔓延外，缺乏基本消防水源，讓居民連最基礎的自救機會都被剝奪。
面對這場數十人死傷、家園盡毀的悲劇，許多倖存者和家屬不僅要應對身體上的創傷，更要面對嚴重的心理陰影。為了協助受災市民，政府已動員全港18區關愛隊提供支援。多個臨時庇護或收容中心亦已開放，包括廣福社區會堂、東昌社區會堂及富善體育館等地。雅麗氏何妙齡那打素醫院亦設立了援助站，並提供查詢熱線：2658 4040。
經歷過生死一線的重大災難後，倖存者極易出現急性壓力症（Acute Stress Disorder, ASD），症狀包括持續的焦慮、恐懼、失眠、閃回和情感麻木等。如果這些症狀在一個月後仍持續，則可能發展為創傷後壓力症（Post-Traumatic Stress Disorder, PTSD）。
專業心理輔導在此階段至關重要，尤其是對於那些在逃生過程中目睹悲劇、或者經歷過警鐘失靈和自救失敗等無助感的居民。心靈的「無形傷口」需要持續、專業的支援和陪伴，社會大眾在關注慘劇責任追究之餘，亦應向這些受害者伸出援手，協助他們走出陰霾。
成功逃生居民發文：
算叫做訓咗一覺，家人無事，
願眾人平安，
多謝所有消防及救護等人員。
整合下尋日走火警嘅事。
1. 警鐘完全無響過，扑玻璃/襟制無反應，
係聞到味同聽到燒到有聲再加上大量消防車聲先知出事，然後拍隔離鄰舍門互相通知，
有唔少係睡眼惺忪咁應門，
以為係隔離棟火警，
係唔知咁大件事。
我住最高層，行樓梯走火警果陣，
近乎層層都行一圈拍門大嗌火警同扑火警鐘都係無反應，我記唔清扑/襟過幾多個制，
第一次走火警個人會慌，
樓梯牆油哂白油無標示樓層，係唔會知行到幾樓。
左右樓梯有部分樓層嘅窗係拆走咗方便工人爬出棚？
清楚望到唔少綠網係有火⋯⋯
2. 我住最高層，係火/灰飄上黎燒著綠網同建築物料袋，然後d灰飄落下層，
以為係細火有嘗試過救（當時未知隔離棟咁大獲）但樓層水喉無水到。
行樓梯落樓聽到人聲發現某一層有對老夫婦同樣嘗試用水喉救發現係無水到，仲係咁問有無滅火筒⋯⋯
然後我叫佢地離開，救唔到，上面都燒緊，一定要走。
3. 全屋嘅窗都包哂發泡膠，開得好細條隙，
個窗係開唔盡望唔到出面，
再加上工程進行有灰塵99%人都關緊窗，
唔少人係開窗先知有火係竹棚燒緊⋯⋯⋯
暫時係咁多。
其他人也在看
宏福苑五級火災｜失聯者家屬分批採集DNA 助辨認遺體身份
【Now新聞台】宏福苑火災造成至少159人死亡，仍有約30人失聯。失聯者家屬今明兩日將進行DNA採樣，協助辨別遺體。家屬陸續抵達廣福社區會堂分批進行DNA口腔拭子採樣，以作科學鑑定辨別遺體身份。有家屬稱，抽取口腔組織等過程約半小時，期望盡早確認住在宏昌閣的父母是否已罹難。家屬陳小姐：「我們幢大廈仍有很多人還沒有找到，我自己未找到的是父母，因為單位裡面發現一個類似人骸，我們都是憑餘下的遺骸或灰燼去幫我們檢驗，我們驗DNA也需要幾個星期時間。當然很傷痛，也很想他們給一個身份他們(父母)，就算找不到也給一個身份，因為有很多手續要辦，我們未有死亡證，要驗到和證實到才會出(死亡證)，所以也是百感交集。」消防及警方災難遇害者辨認組連日搜索宏福苑七幢大廈內外和倒塌棚架附近，暫未有發現其他遺骸。當局同時派員清理位於廣福休憩處的悼念區，鮮花、留言紙條及悼念物品已被清走，涼亭亦拉起了封鎖帶。目前有逾4900名居民登記「一戶一社工」服務，社署強調會繼續與受影響住戶保持聯絡，提供所需協助。 #要聞now.com 新聞 ・ 1 小時前
宏福苑五級火︱捐贈物資被丟棄 民政：破損有污漬 街坊引述清潔工：有啲望落好新︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】大埔宏福苑上周三（11月26日）發生五級火後，不少熱心市民自發捐贈物資支援，支援受影響災民。惟日前社交平台流傳，政府將大批存放於大埔大元社區會堂的捐贈物資，「當垃圾咁清晒佢」，掀起熱議，被質疑浪費。民政事務總署隨即在社交平台澄清，「有關言論並非事實」，指部份二手衣服鞋襪滿佈污跡、破爛不堪，基於安全和衞生考慮，所以另行處理。有目擊事件的街坊向《Yahoo新聞》表示，丟棄的物資盛滿一斗車。Yahoo新聞 ・ 1 天前
宏福苑五級火｜國安處拘 71 歲男子 據悉為評論人王岸然 首引用第88條 李桂華：涉助查後公開內容｜Yahoo
【Yahoo 新聞報道】警方國安處今（6 日）以違反《維護國家安全條例》第88條「妨害調查危害國家安全罪行」、及第 24 條「煽動意圖相關罪行」拘捕一名 71 歲男子。警務處國安處總警司李桂華表示，警方於12月2日邀請一名71歲本地男子到旺角警署，就危害國安案件協助調查，惟翌日發現，該男子在社交平台公開部分內容，相信他是有意干犯，及相關的披露，已經達致向有關人士「通風報信」的效果。Yahoo新聞 ・ 1 天前
珍惜生命｜內地男機場離境層直墮的士站 送院搶救不治
赤鱲角香港國際機場有人從高處墮下。警方昨晚約7時接獲機管局職員報案稱，發現一名男子倒臥在暢興路近的士站對開，懷疑他從高處墮下。救援人員接報到場，把昏迷的23歲陳姓內地男子送往北大嶼山醫院搶救，惜最終返魂乏術。 警方經初步調查，相信陳男在暢達路馬路邊墮下，另在現場沒有檢獲遺書，其死因有待驗屍後確定。據悉，持雙程證來am730 ・ 13 小時前
大埔宏福苑五級火｜消防處長楊恩健：宏昌閣1至2樓中間棚先起火 8座只有一座響火警鐘
大埔宏福苑五級大火，消防處處長楊恩健接受傳媒訪問指，感謝中央、國家消防救援局和廣東省消防救援總隊，對滅火救援行動的支持，特別是借出有熱成像分析功能的無人機，大為提升滅火救援效率，又指熱成像設備有助監察火災現場，幫助搜索待救人士的情況，下一步工作重點是關注火警調查，當局已經成立專案組，初步確定起火地點的大致位置，為於宏昌am730 ・ 1 天前
國安處拘71歲男 涉就宏福苑大火作煽動言論及披露受查內容
【Now新聞台】一名71歲男子被捕，他涉嫌發表煽動言論，被警方國安處邀請助查後，再在網上披露受查內容。 該名71歲男子周二被警方國安處邀請到旺角警署就一宗危害國家安全案件協助調查。警方指，即使警員已提醒不得披露調查內容，該男子事後仍於社交平台發放部分內容，涉嫌違反《維護國家安全條例》下的「妨礙調查危害國家安全罪行」，這次是警方首次動用該條條例。他又涉嫌干犯煽動意圖罪，在宏福苑大火後於社交平台發表言論，煽動市民對中央及特區政府的憎恨。警方國安處總警司李桂華：「我可以給些例子大家，例如他形容中央政府及特區政府才是以災亂港的始作俑者，這完全沒可能。另外，他又說中央政府對香港的災情支援只是做戲，這也很明顯是謊言及煽動行為。以我調查所見，我認為他的罪行是證據確鑿，我們會與律政司再商量，很有機會在調查後對他作出檢控。」#要聞now.com 影音新聞 ・ 1 天前
大埔宏福苑援助基金已收外界捐款約30億
政府發言人表示，截至周日(7日)下午1時，政府成立的「大埔宏福苑援助基金」已收到的外界捐款約30億元，連同政府投入的3億元啟動資金，基金總額約為33億元，會用在協助居民重建家園，是長期和持續的支援。 發言人指，截至昨日，已處理1,273宗向每戶受影響家庭發放生活津貼個案；生活津貼金額已由5萬元增至10萬元，政府會陸續發放有關款項。AASTOCKS ・ 7 小時前
美心集團加大災後支援力度 發放200萬港元美心愛心餐飲券
在大埔宏福苑發生嚴重火災後,美心集團推出總值500萬港元的支援計劃,為受災居民提供緊急及長期支援。此計劃包括多項措施,旨在幫助該集團的社區共渡時艱。由11月29日至12月5日,美心為受災居民、參與救援的消防員、警務人員、醫護人員及義工提供免費餐膳及飲品。參與行動的包括位於大埔區的11間美心MX、美心西餅、翠園、星巴克、東海堂及魚尚等餐廳及零售點。隨著災後復原工作持續進行,受影響居民已陸續被安排至應急住宿。美心將繼續提供支援,向2000個受影響家庭發放總值200萬港元的愛心餐飲券,每戶可獲得價值1000港元的餐飲券。居民憑券可在香港逾50個美心品牌、近700間分店享用餐膳,包括美心皇宮、美心MX、美心西餅、元気寿司、simplylife、星巴克等等,為居民提供豐富多樣的餐飲選擇。餐飲券有效期至2026年12月31日,將通過政府機構分發給2000個受影響家庭。除了直接支援,美心亦向本地慈善機構捐款,包括首筆200萬港元已捐給香港社會服務聯會(社聯),並計劃捐出100萬港元給香港公益金,支援災民的復原服務,包括重新安置及為慢性病患者、老年人、兒童提供護理服務,以及為少數族裔及外籍勞工提供支援infocast ・ 18 小時前
珍惜生命｜鑽石山15歲少女遭鎅刀傷手 同齡女友人涉助自殘被捕
周六(6日)晚上11時許，警方接獲一名男子報案，指其15歲女兒同日下午5時許，在鑽石山荷里活廣場內，遭人用鎅刀割傷手部，留有大約3厘米傷。女事主清醒由救護車送往伊利沙伯醫院治理。警方調查後，以涉嫌「襲擊致造成身體傷害」拘捕另一名15歲少女，現正被扣留調查。案件交由黃大仙警區刑事調查隊第八隊跟進。 據報女事主與被捕am730 ・ 1 天前
熱浪來襲 澳洲東岸數十起林火延燒
（法新社雪梨6日電） 澳洲東部沿海遭熱浪侵襲，今天有數十起叢林火災正在延燒，造成多棟房屋毀損。根據澳洲廣播公司（ABC）報導，雪梨北方一場野火已燒毀6棟房屋，新南威爾斯州中北部海岸有少數民宅在叢林火災中被毀。法新社 ・ 1 天前
嘉華集團支援大埔災後重建 再捐1207萬港元
嘉華集團持續關注大埔災後的社區需要,期望為受影響居民與相關的善後及復原工作提供適切支援。繼早前集團及集團主席呂耀東以個人名義合共捐出1000萬港元,上周五集團宣布,將原定用於「共建未來.感謝有您」商界同盟全城大抽獎的獎金合共1207萬港元,全數捐贈至香港特區政府成立的「大埔宏福苑援助基金」。此外,集團旗下多間公司亦一起展現同心守望的精神,向員工發起募捐賑災,當中亦包括銀河娛樂集團(00027.HK)的澳門員工,不僅設立了專屬賬戶及捐款箱,以便利有心的同事自願參與,為進一步支持員工善舉,集團更推行一對一等額配對捐款,按員工所捐出的善款金額提供等額配對,連同員工的相關善款全數捐贈至「大埔宏福苑援助基金」,與員工合力向受災社區加強支援,擴大援助成效。集團主席呂耀東表示:「我們再次向受災居民及其家人致以最誠摯的慰問。嘉華集團札根香港,多年來秉持以心為善的精神,與社區同舟共濟。在此困難時刻,我們期望凝聚集團上下的力量,化愛心與關懷為行動,更進一步積極支援受影響居民及社區的相關復原工作。」(BC)#嘉華 #銀娛 #呂耀東 #大埔 #宏福苑infocast ・ 19 小時前
巴西聖保羅圖書館遇劫 馬蒂斯8幅版畫失竊
（法新社巴西利亞7日電） 巴西聖保羅（ Sao Paulo）市政府今天表示，法國藝術家馬蒂斯（Henri Matisse）的8幅版畫從該市一間圖書館遭竊。這些作品屬於名為「從書本到博物館」的現代藝術展覽，該展覽旨在凸顯這座圖書館與聖保羅現代藝術博物館（Museum of Modern Art of Sao Paulo）之間的合作。法新社 ・ 2 小時前
城堡證券:啟動員工配捐計劃 合夥人額外捐贈1000萬元
香港大埔宏福苑近期發生的嚴重火災牽動人心。城堡證券謹向所有受影響人士及其家人致以深切的關懷與慰問。為支援緊急救援與社區重建工作，城堡證券已啟動大埔火災專項捐款匹配計劃——上周五起至2025年12月31日，公司分佈在全球的員工每捐出一筆善款，公司都將以同等金額進行配捐，加倍的心意，為受災民眾傳遞溫暖與力量。此外，城堡證券的合夥人已承諾額外捐贈1000萬港元，以幫助受影響的人士。（BC)#城堡證券 #大埔 #宏福苑infocast ・ 17 小時前
澳洲新州山火大致受控未造成傷亡 仍有60處火頭未被救熄
澳洲新南威爾士州山火大致受控，當局降低山火警報級別，指火勢對民眾的直接威脅已解除。總理阿爾巴內塞形容，當地正經歷艱難時刻，幸好山火未有造成傷亡。連日山火已燒毀中部沿岸至少20幢房屋，數以千計公頃林木焚毀，日前一道冷鋒到來加上少量降雨，有助撲滅火勢，目前仍有60處火頭未被救熄。州政府向6個受大火影響地區提供緊急援助，包括即時提供補助金，又向災民提供臨時住宿和必需品，小型企業亦可申請貸款。 (ST) (ST)infocast ・ 5 小時前
氣旋重創斯里蘭卡死亡數增至618人 土石流警報再響
（法新社可倫坡7日電） 斯里蘭卡遭到氣旋迪特瓦（Ditwah）引發的豪雨及洪水重創，死亡人數已上升至618人，當局今天再度發布土石流警報。氣旋迪特瓦上週引發洪災和土石流，堪稱是當地本世紀最嚴重天災，已影響超過200萬人，相當於全國人口近10%。法新社 ・ 1 天前
氣旋迪特瓦襲擊斯里蘭卡增至607死 官方公布重建補助計畫
（法新社可倫坡6日電） 斯里蘭卡遭到氣旋迪特瓦引發的豪雨及洪水重創，官方證實死亡人數已攀升至607人，另有214人失蹤。氣旋迪特瓦（Ditwah）11月26日登陸斯里蘭卡，11月29日政府宣布進入緊急狀態，至今全國已有200多萬人受影響。法新社 ・ 1 天前
印度夜總會大火 至少25人死亡
印度西部果阿邦一夜總會周日凌晨發生火災，已造成至少25人死亡、50多人受傷。印度媒體報道，多數死者因吸入濃煙窒息死亡，其中大部分是夜總會的廚房工作人員，也有少量游客遇難。火勢在消防人員全力撲救近兩個小時後得到控制。初步訊息顯示，該夜總會涉嫌違反消防安全規範，相關調查正在進行中。法新社引述當地傳媒報道，大火可能由氣瓶爆炸引發，仍待進一步調查。印度總統穆爾穆、總理莫迪在社交媒體上對遇難者表示哀悼。#印度 #大火 (CW)infocast ・ 8 小時前
希臘克里特島外海移民船意外釀17死
（法新社雅典6日電） 希臘海岸防衛隊發言人今天表示，一艘載著移民的充氣艇在希臘南方克里特島外海翻覆，造成18人身亡，另有2人獲救。希臘廣播電視公司（ERT）報導，當局在已經進水的船上發現罹難者遺體，法醫初步研判，這些移民可能因脫水死亡。法新社 ・ 1 天前
大埔宏福苑五級火｜廣福休憩處悼念區今晚23:59關閉 物資分發不同機構
大埔宏福苑上月26日發生的五級大火，造成多人死傷，市民連日來往廣福休憩處獻花悼念，現場形成花海，亦有市民寫下心意卡及摺紙鶴悼念死難者。有義工周六（6日）在社交平台宣布，將於今日（7日）晚上11時59分「正式關閉花壇及留言亭」，並會將物資整合，並轉交至不同機構。am730 ・ 1 天前
銀行業界麥永賢:用選票投出具毅力的實踐者
工銀亞洲執行委員會成員兼高級業務總監、工銀亞洲慈善基金董事麥永賢表示：「香港特別行政區第八屆立法會選舉今日舉行。值此關乎未來之關鍵時刻，本港銀行業界謹以行業之擔當，鄭重籲請全體登記選民，投下莊嚴神聖的一票，為香港之繁榮穩定貢獻心力，共繪香港繁榮新藍圖。憶及本港日前突遭火患，情勢迫在眉㫸。社會各界立即馳援紓困，共克時艱。本地銀行業界迅捷回應，緊急推出針對性金融應急措施，解受災民眾燃眉之急；高效聯動員工力量投身義工行列，身體力行；發起全行募捐行動，鼎力襄助善後重建。此時此刻，守望相助的香港精神盡顯無遺。然而，社區的重建與繁榮，更是一條需要毅力和遠見的漫長道路。香港百業待興、社稷攸關，比任何時刻都需要更多具備專業素養與為民情懷的賢能之士，代表香港市民進入立法機構，與香港特區政府官員同心同德、共策良謀，切實推動各項重建及長遠發展方針高效落實，惠澤社群。我們需要的，不是僅在災難時現身的同情者，而是能長期深耕、將關懷轉化為具體政策的建設者。12月7日，我們手中的選票，正是在為這條長路選擇最堅韌的同行者。我們或許無法親自參與每一項政策的辯論，但我們擁有一個決定性的起點：用投票選出那些最有可能堅持下去infocast ・ 1 天前