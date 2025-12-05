多校取消聖誕聯歡，有校長減喜慶元素改學習活動日。(資料圖片)

大埔宏福苑五級火造成至少159人死亡、79人受傷，31人失蹤，社會同感悲慟停辦不少慶祝活動，有學校亦取消聖誕聯歡活動，大批學生紛在社交平台表示失望。新界校長會主席朱偉林今日（5日）在電台節目表示，受大火影響，有學校取消或調整聖誕聯歡會安排，相信學界都會調整。他以其校為例，將改為學習活動日，學生將聚餐，同時學習感恩等。

朱偉林指出，學校處理聖誕聯歡活動時要顧及整體社會氛圍，政府提醒盡量減少慶祝活動，有學校取消活動，部分改模式低調進行，減少喜慶元素，或可以藉機會帶出訊息，讓學生懂得感恩。他又指部分學校有宗教背景，要尊重校本決定。

廣告 廣告

他以其校為例，初步考慮舉辦學習活動日，讓學生表達感恩，令他們明白幸福不是必然、有時突發事件會令人失去至親，從而學習感恩，包括感謝家人等。他亦指，以往聖誕聯歡活動會有唱聖誕歌、才藝表演等環節，今年將取消，不過會讓學生「食嘢」。

新界校長會主席朱偉林。(資料圖片)

教育局：調整活動前須取共識

政府早前將11月29日至12月1日列為哀悼期，教育局當時曾去信全港中小學及幼稚園，在上述3日國旗和區旗下半旗致哀，以及期間積極考慮停辦所有慶祝活動。教育局回覆《am730》查詢稱，據悉有學校因應大埔火災調整本月1日後的活動，如聖誕活動以關愛、珍惜等作主題，減少慶祝元素，亦有部分活動或延期舉行。教育局提醒學校調整活動安排前，須仔細考慮校情，並與學生和家長保持良好溝通和取得共識。

原文刊登於 AM730 https://www.am730.com.hk/本地/大埔宏福苑五級火丨多校取消聖誕聯歡-有校長減喜慶元素改學習活動日/625166?utm_source=yahoorss&utm_medium=referral