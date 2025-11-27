大埔宏福苑五級火至今 44 死｜港姐謝嘉怡透露祖母家遭火燒｜差估私宅租金指數 200.2 破頂｜11 月 27 日・Yahoo 早報

小一自行分配學位公布結果 附辦理註冊、叩門等日程
各位讀者，今日係 2025 年 11 月 27 日星期四，預測本港地區今日天晴及非常乾燥，最高氣溫約 22 度。吹和緩至清勁偏北風，離岸間中吹強風，高地達烈風程度。
【大埔宏福苑五級火】
大埔宏福苑周三（26 日）下午發生嚴重火警。《Yahoo 新聞》向大火中遇難者及殉職消防員表示哀悼，並向受影響人士致以最深切慰問。願生者堅強，逝者安息。
宏福苑火警焚燒 10 多小時至今仍未救熄，截至周四清晨 6 時，火警已造成 44 人死亡，包括一名消防員，另外有 58 人受傷，留醫傷者當中有 15 人危殆、23 人嚴重，另外有 279 人仍然失聯，死亡數字超越 1996 年的佐敦嘉利大廈 41 死五級火警。
【大埔宏福苑五級火｜純文字重點 不帶災場畫面 附情緒支援熱線】
屋苑處於大型維修階段，大廈外牆鋪滿保護網，防水帆布等。火警在宏昌閣率先發生，其後迅速蔓延，最終屋苑內 8 棟樓宇有 7 棟被波及。
警方表示，鎖定一間負責維修工程並安裝發泡膠的建築工程公司，認為該公司的負責人嚴重疏忽，凌晨已經拘捕 3 名男子，涉嫌誤殺。警方指，初步發現建築物外牆的物料未符合防火標準，在未受波及的大廈發現每層電梯大堂窗外都有發泡膠包封，不排除是導致火勢迅速蔓延的原因。消防表示，當局已動用 196 輛消防車、98 輛救護車，以及 1,200 名消防及救護人員處理事故。
大埔宏福苑人數多達 4,000 多人。民政事務署開放 8 個庇護中心予居民暫住；有居民表示，火警發生時未聽到大廈火警鐘響，「由頭到尾無響過」，亦有居民指，由街坊群組的消息得知發生火警，部分街坊自發逐戶拍門，提醒鄰居要撤離。
民間在火警發生後互相支援。周三晚上，過百人聚集運頭街收集物資，再轉發至各個庇護中心，無論是街坊、的士司機、速遞員均一呼百應。物資收集點「彩虹串燒」的店主四哥指，是次火災非常嚴重，於是在網上呼籲街坊籌集物資救災，「大埔人梗係要關心大埔事，覺得好心罨」。因應事故，大埔區內多個商戶、電訊商及機構迅速作出反應，提供緊急支援措施，包括開放休息空間、派發物資及提供充電服務等，協助受影響居民。
香港心理學會提醒，反覆接觸災難畫面可能引發二次心理創傷，特別是對災難倖存者、目擊者及曾歷創傷的市民，可能加劇情緒困擾。災難後常見的正常情緒反應包括，震驚、麻木或難以置信；焦慮、擔憂或恐懼；悲傷、無助或落淚；失眠、食慾改變；注意力不集中；反覆思考事件經過。這些是面對創傷事件的自然反應，通常在數日至數週內會逐漸緩解。如症狀持續並出現創傷後壓力症（PTSD）徵兆，建議尋求專業協助。香港心理學會並建議市民適度限制接觸相關新聞報道，並留意自身情緒反應。
【情緒支援熱線】
紅十字會心理支援熱線：5164 5040
Open 噏：WhatsApp / SMS：9101 2012
社會福利署熱線：2343 2255
香港撒瑪利亞防止自殺會：2389 2222
香港撒瑪利亞防止自殺會 突發事件專線：2353 0029
撒瑪利亞會（多種語言）：2896 0000
生命熱線：2382 0000
明愛向晴熱線：18288
醫院管理局精神健康專線：2466 7350
「情緒通」精神健康支援熱線：18111
宏福苑五級火．尋人︱六個月大女嬰及爺嫲失聯 母親心急如焚尋遍醫院無果：消防快啲去救佢啦｜Yahoo
宏福苑五級火｜11 月 27 日交通安排 東鐵早上加開班次疏導 區內多條巴士線受影響｜Yahoo
大埔宏福苑五級火︱警方拘工程公司三人涉誤殺 電梯大堂每層均有發泡膠 不排除導致火勢迅速蔓延︱Yahoo
大埔宏福苑五級火｜棚架專家批防火欠監管 倡法團剪尼龍網樣本測阻燃力 盡快更換違規物料︱Yahoo
大埔宏福苑五級火︱鄧炳強指火勢蔓延情況不尋常 將循刑事方向調查 李家超：暫停宣傳和推廣選舉工作︱Yahoo
大埔宏福苑大火掀動情緒 臨床心理學家稱救援人員屬PTSD高危 精神科醫生籲感不安即遠離資訊︱Yahoo
大埔宏福苑五級火︱醫生稱火災現場濃煙比火更致命 遇災時若無法逃離應於室內封門候救︱Yahoo
大埔宏福苑五級火︱三個月大嬰兒．母親及工人深夜獲救 友人發文感謝消防員：真的很偉大︱Yahoo
宏福苑五級火｜ 居民未聞火警鐘：由頭到尾無響過 街坊自發逐戶拍門提醒鄰居｜Yahoo
大埔宏福苑五級火︱消防處網站轉黑白致哀 殉職消防員何偉豪友人悼念：落更喇好好休息 bro︱Yahoo
宏福苑五級火｜運頭街擠滿逾百街坊 為災民送物資 小店：大埔人梗係關心大埔事︱Yahoo
宏福苑五級火｜ 建造業議會籲各承建商禁工地吸煙、檢查外牆安全網阻燃性能 屋宇署上月曾發通告｜Yahoo
宏福苑五級火｜ 網傳深圳消防車來港支援 消防處：目前沒有向內地要求支援｜Yahoo
宏福苑五級大火︱30年3宗五級火 嘉利大廈40死 嘉禾大廈兩消防員殉職︱Yahoo
大埔宏福苑五級火︱習近平向遇難人員和殉職的消防員表示哀悼︱Yahoo
大埔宏福苑五級火︱大小商戶齊心合力 外借電話、尿袋及派物資 大埔超級城通宵開放︱Yahoo
宏福苑五級火︱現場直擊 警登記櫃位暫錄200人失聯 居民遙望烈火吞噬住所（附社區支援聯絡）︱Yahoo
大埔宏福苑五級火｜宏昌閣首先起火 七大廈受波及 火勢持續入夜仍有高層居民被困｜Yahoo
宏福苑五級火︱大維修涉3.3億天價工程爭議 業主：搵唔到法團︱Yahoo
宏福苑五級火︱民建聯宣布停止所有拉票活動 李家超主持跨部門會議：極度哀傷︱Yahoo
宏福苑五級火｜殉職37歲消防員駐守沙田 入職9年 在火場失聯約半小時｜Yahoo
【今日重點財經新聞】
信報：差估私宅租金指數200.2破頂 專才內地生需求勁 明年料再升5%
近年來港的專才及內地生，對私人住宅需求愈趨殷切，帶動官方私人住宅租金指數於今年9月終以200.2突破歷史高位。業界普遍相信，在各類人才持續追捧下，明年租金續處升軌，料2026年私人住宅租金可再升3%至5%。
Bloomberg：新世界發展債務置換第二次提前投標結束 獲得更多債權人支持
新世界發展公告顯示，債務置換計畫第二次提前投標結束，其獲得了更多債券持有人的支持。在截止日為11月25日的第二次提前投標中，投資者共提交1.85億美元永續債和3,950萬美元普通票據參與交換。上周公司表示，截至11月17日已有約20.9億美元永續債參與交換，其永續債規模減少10.2億美元。到期日為紐約時間12月2日晚上11:59，在此之前投標的現有永續債持有人，每1000美元遞延利息和本金可多獲50美元。
英國財政大臣里夫斯宣布增稅260億英鎊（340億美元），旨在傳遞穩定信號的預算案卻因多項關鍵措施意外提前洩露，令投資者措手不及。預算案中，里夫斯將關鍵財政緩衝增至220億英鎊，增幅逾一倍。然而預算責任辦公室在里夫斯於下議院發表演講前約一小時，便將預算案內容提前發布至網上。該辦公室已就失誤致歉並展開調查，里夫斯對此表示「深感失望」。
【今日重點娛樂新聞】
Yahoo 娛樂圈：宏福苑五級火｜港姐謝嘉怡祖母家遭火燒：令人痛心的一天
30歲前香港小姐冠軍謝嘉怡表示，其祖母的房子也受到波及。她發放了大埔五級大火的短片及消息，並指出自己眼白白看着祖母的房子遭火燒，傷心表示：「這真是令人痛心的一天」。
Yahoo 娛樂圈：大埔宏福苑大火｜特約演員借悲劇促銷保險 TVB發聲明：非旗下藝人
全城關注災情之際，有網民發現一名保險從業人員，居然喺大火焚燒之際，喺社交平台發文寫道「保險不是推銷」、「財策不是冷冰冰數字」，曲線叫人買保險。網民迅即為此人起底，並指發文者係特約演員林子幸，並指佢曾演出年初播放嘅TVB劇《奔跑吧！勇敢的女人們》。
Yahoo 娛樂圈：JACE宣布個唱延遲開售 TVB與ViuTV公布節目調動
JACE陳凱詠宣布個唱延遲開售：「對於大埔發生的嚴重火警我表示深感遺憾與難過，大概此時並不適宜進行演唱會的門票公售活動 現決定延後原定於本週五的公開售票，JACE WORLD會再作另行通知 如有不便，敬請原諒。」受到火警影響，電視台亦有節目調動安排。
