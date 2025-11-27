大埔宏福苑五級火警 ｜ 多位藝人伸出援手 初為人母麥明詩：可以幫手照顧1-2位嬰兒

大埔宏福苑五級火警持續燃燒逾24小時，造成多人傷亡，事件震驚全球。除咗大批市民自發組織救援及捐出物資之外，唔少藝人都以唔同嘅方式向災民伸出援手，當中包括「十優港姐」麥明詩（Louisa）。

麥明詩喺今年3月榮升媽媽，佢喺Threads留言話可以幫忙照顧BB：「借位，我住九龍區但係屋企可以幫手照顧1-2位嬰兒，如有需要pm我。」

Threads截圖

麥明詩IG

麥明詩IG

麥明詩IG

麥明詩IG

麥明詩IG

麥明詩IG

麥明詩IG

盛勁為IG

盛勁為IG

按此下載全新Yahoo APP，睇盡最新娛樂新聞、樂壇消息、名人熱話、熱門電影、Netflix劇評，新人更可換領限量新人禮，立即下載！