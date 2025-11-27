大埔宏福苑五級火警 ｜ 多位藝人伸出援手 初為人母麥明詩：可以幫手照顧1-2位嬰兒

宏福苑大火｜精神科醫生籲感不安即遠離資訊︱附情緒熱線
其他人也在看
香港大火！37歲消防員何偉豪殉職 消防處官網變黑白
香港新界大埔屋邨宏福苑多棟住宅樓周三（26 日）下午發生火災，已造成至少 44 人遇難，45 人受傷，消防員何偉豪殉職。鉅亨網 ・ 2 小時前
大埔宏福苑五級火｜警方設立限制飛行區 警告無人機違飛最高罰款10萬兼監禁
因應大埔宏福苑早前發生五級火警，為保障公眾安全及確保救援工作順利進行，警方將於該區設立限制飛行區。限制期間由 2025 年 11 月 27 日上午 8 時起至 11 月 30 日上午上午 8 時止。Yahoo Tech HK ・ 2 小時前
大埔宏福苑五級火｜樂施會宣布取消「樂施毅行者2025」 公眾捐款全數支援受災居民｜Yahoo
大埔宏福苑五級火發生接近一日，造成至少 44 死 66 傷。樂施會今日（27日）宣布，取消原定於 11 月 28 至 30 日舉行的「樂施毅行者 2025」，以便政府及救援人員集中資源，全力投入救援工作。Yahoo新聞 ・ 3 小時前
40人遇難 3人被捕 香港大埔火災一文速覽
香港新界大埔屋邨宏福苑多棟住宅樓周三（26 日）下午發生火災，造成重大人員傷亡。香港特區政府和社會各界正全力展開傷員救治、善後安撫等工作。鉅亨網 ・ 8 小時前
香港大埔惡火44人遇難 外牆防護網疑未達標
香港警方和消防部門周四（27 日）凌晨召開記者會宣布，大埔屋邨宏福苑火災目前已造成 44 人遇難，45 人受傷，警方已拘捕 3 名涉嫌誤殺的男子。鉅亨網 ・ 4 小時前
各方支援宏福苑五級火災民
【Now新聞台】宏福苑五級火，各方都伸出援手，協助受影響災民，本台整合如下：李嘉誠基金會：撥款3000萬元設緊急援助基金，額外撥出5000萬元幫助社區重建復元屈臣氏集團：大埔區指定店舖設立「關懷服務站」，免費提供充電、文件打印及掃描服務，並備有蒸餾水、熱水及暖包，供有需要人士免費使用及領取信和集團及黃廷方慈善基金：撥款2000萬港元支援賑災；香港黃金海岸酒店、皇家太平洋酒店及香港富麗敦海洋公園酒店預備共160間客房，為有需要的居民提供免費住宿支援李兆基基金：捐款3000萬港元，用於緊急救援及過渡安置周大福集團：捐款2000萬港元香港小米基金會：捐款1000萬港元騰訊公益慈善基金會：首批捐款1000萬元安踏體育：捐出1000萬元現金及2000萬元禦寒物資 #要聞now.com 新聞 ・ 2 小時前
宏福苑五級火︱外傭組織料至少 200 傭工受影響 多人事發後失聯 設緊急支援熱線︱Yahoo
關注外傭的亞洲移居人士聯盟（The Mission For Migrant Workers, MFMW）和白恩逢之家（Bethune House Migrant Women’s Refuge, BHMWR）向所有受大埔火災影響的人士表示深切慰問，包括本地居民以及在社區擔任重要護理工作的外籍家庭傭工。Yahoo新聞 ・ 24 分鐘前
宏福苑五級火｜BBC 等外媒報道事件 澳洲總理、英國外相、賴清德社交平台發文慰問｜Yahoo
大埔宏福苑五級大火引起國際關注，中外多家媒體如《新華社》、《日本放送協會》（NHK）《英國廣播公司》（BBC）、美國《有線新聞網絡》（CNN）等都有相關報道。外國個別政府高層跟政府機構都發聲明，對死難者致以深切哀悼，並慰問受影響人士。Yahoo新聞 ・ 4 小時前
京東(09618.HK)救援應急物資運抵香港 佳宝超市正調配第二批救援物資
京東集團(09618.HK)表示，就大埔宏福苑火災已第一時間成立應急保障團隊，確保救災物資的專車專送，旗下京東物流(02618.HK)率先啟動預案並成立應急小組，自香港1號倉及廣東自營倉加急調配床單、保暖被褥、衛生用品、毛巾及即食麵、飲用水、自熱小火鍋等急需物資，首批救援應急物資於昨日(26日)夜晚至今日(27日)淩晨運送至各庇護中心，其他批次應急物資持續會不斷送出。 同時，集團旗下佳宝超市作已成立專項應急響應專班，於昨晚緊急調配飲用水、餅乾、即食麵等生活急需物資，送達受災區域指定地點，目前第二批救援物資已完成裝車，將根據現場需求隨時調撥補充。 集團表示，根據創始人兼主席劉強東規定，當全國任何地方發生災難，京東臨近庫房的管理者都有權捐出庫房的災區所需要的物資，毋須匯報。(gc/da)~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.comAASTOCKS ・ 50 分鐘前
大埔宏福苑五級火︱三個月大嬰兒．母親及工人深夜獲救 友人發文感謝消防員：真的很偉大︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】大埔宏福苑於昨日（26 日）發生五級火災，火勢沿著外牆棚架迅速向上蔓延，多幢大廈籠罩在濃煙和火光之中。火警期間，大量住戶被困屋內，包括宏昌閣 1308 室有一名只有三個月大的嬰兒、媽媽及工人被困屋內。Yahoo新聞 ・ 15 小時前
李家超：已指示各部門全力協助宏福苑五級火 房屋局將調查建築物外牆保護材料是否合規
大埔宏福苑發生嚴重火災，全屋苑8座有7座焚燒，累計死亡人數增至44人。特首李家超表示，對事件感到極度難過，政府會提供一切可行的支援，已經指示政府各個部門和單位全力進行多方面的工作。AASTOCKS ・ 8 小時前
李嘉誠基金會撥款3,000萬元成立宏福苑火災緊急援助基金 另額外撥5,000萬元作後續支援
李嘉誠基金會宣布即時撥款3,000萬元設立緊急援助基金，支援註冊慈善機構，特別是服務大埔地區的團體，為受昨日(26日)宏福苑嚴重火災影響的家庭及個人提供即時救助及後續復元援助。另外，基金會將撥出額外5,000萬元作後續支援，協助社區重建。 基金會呼籲合資格的慈善機構透過慈山寺網站內的連結遞交資助申請，該網頁將在今日(27日)下午1時啟動，能夠迅速向有迫切需要人士提供直接支援的計劃將被優先考慮取納。 基金會指，創辦人李嘉誠對受災人士所面對的重大損失與挑戰深感難過，並對英勇的消防人員及所有前線救援服務人員致以衷心的敬意與感謝，旗下「紀律部隊專項基金」將另向在執行職務中不幸殉職或受傷的消防及救援人員提供支援。(gc/u)~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.comAASTOCKS ・ 4 小時前
傳中國太平承保宏福苑 財險賠償上限20億 股價曾瀉8%
大埔宏福苑五級火至今造成44人死亡，66人受傷，其中15人危殆，火災影響嚴重，市傳中國太平承保宏福苑屋苑綜合保險，中國太平股價今日（27日）早市曾跌8%，低見16.77元，半日跌1.4%，報18元，成交額4.57億元。28Hse.com ・ 3 小時前
香港高層住宅發生致命火災後警方逮捕三人 竹制腳手架成調查焦點
【彭博】— 在香港一處高層住宅群發生致命火災後，當地警方以涉嫌過失殺人逮捕了一家工程公司的三名人員。該事件也重新引發了對香港在重大翻修工程中使用竹制腳手架的審查。Bloomberg ・ 7 小時前
宏福苑五級火︱英皇宣布曾傲棐、許靖韻及洪卓立3個音樂會延期舉行
【on.cc東網專訊】大埔宏福苑昨日（27日）發生五級火，全城痛心疾首。英皇娛樂剛公布即將舉行、分別是曾傲棐、許靖韻及洪卓立3個音樂會延期舉行，公告如下：東方日報 OrientalDaily ・ 4 小時前
Black Friday黑五優惠2025︱Amazon Black Friday Week 11 月 20 日回歸！黑五優惠週優惠碼、全網折扣一文整合！
去年 Amazon 把「Black Friday」、「Cyber Monday」整合成超長「Black Friday Week」的做法顯然獲得了不錯的效果，於是今年他們決定保持策略不變，在 11 月 20 日至 12 月 1 日之間舉辦新一次「Black Friday Week」讓大家能有足夠時間掃貨。Yahoo Tech HK ・ 1 週前