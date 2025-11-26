大埔宏福苑五級火︱三個月大嬰兒．母親及工人深夜獲救 友人發文感謝消防員：真的很偉大︱Yahoo

深夜一名嬰兒獲救，需戴上氧氣罩（有線新聞截圖）

【Yahoo新聞報道】大埔宏福苑於昨日（26 日）發生五級火災，火勢沿著外牆棚架迅速向上蔓延，多幢大廈籠罩在濃煙和火光之中。火警期間，大量住戶被困屋內，包括宏昌閣 1308 室有一名只有三個月大的嬰兒、媽媽及工人被困屋內。

母親的朋友在社交平台透露，當時嬰兒與媽媽已經多次嘔吐，但仍無法及時送院，只能在屋內焦急等待救援，又表示剛與單位內的人通電話，背景傳來嬰兒大聲哭喊的聲音，並不斷強調「bb 仲喊緊，好堅強」，懇請大家協助施救。

直至深夜，該母親的朋友傳來好消息，稱嬰兒、媽媽及工人已經成功獲救，並特別感謝消防員，讚揚「消防員真的很偉大」。

據《有線新聞》報道，消防員深夜有一名嬰兒獲救，要戴上氧氣罩協助呼吸，相信就是涉事的嬰兒；另外，有一名老婦清醒送院，另有一名女子獲救，需戴上氧氣罩。