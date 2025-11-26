小一自行分配學位公布結果 附辦理註冊、叩門等日程
大埔宏福苑五級火︱大小商戶齊心合力 外借電話、尿袋及派物資 大埔超級城通宵開放︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】大埔宏福苑今日（ 26 日）發生五級火警。因應事故，大埔區內多個商戶、電訊商及機構迅速作出反應，提供緊急支援措施，包括開放休息空間、派發物資及提供充電服務等，協助受影響居民。
免費充電及流動數據
香港電訊（HKT）透過旗下 csl 大埔門市提供協助，位於大埔超級城 A 區 14 至 15 號的門市今日延長服務時間至晚上 11 時。受影響的 HKT 客戶可獲免費外借 ChargeSpot 行動電源，或在門市內免費充電，以保持與親友聯繫。電訊商同時為受影響的 1O1O 、 csl 及 Club Sim 客戶額外提供免費本地流動數據，並提供 csl x 網上行 5G 私家寬頻服務。受影響客戶如有需要，可前往大埔門市或致電各服務熱線查詢。
流動充電服務商 ChargeSpot 宣布，即時起於大埔區提供 160 小時免費充電器租借，直至另行通知。
至於 3 香港在大埔安慈路 3Shop 現正免費借出備用手機及免費SIM卡，助附近受影響居民接收最新消息，與外界保持聯繫。另延長今天服務時間至晚上 12 時，明天提早於 8 時開始營業。
大埔超級城開放商場休息
大埔超級城宣布多項社區支援措施，商場 D 區將延長開放時間至 24 小時，讓有需要市民休息。場內 D 區同時提供樽裝水及蘇打餅乾，並設有免費行動電源租借服務。商場設立臨時 24 小時社區支援熱線 2665 6828 ，表示會盡量協助有需要人士。
屈臣氏集團派物資
零售及餐飲方面，屈臣氏集團表示關注受影響居民，旗下品牌包括香港屈臣氏、百佳、豐澤及屈臣氏蒸餾水，正全力安排將所需物資送往臨時庇護中心，當中包括蒸餾水、食品、日用品及充電設備等。
區內甜品店「糖水雄」亦宣布提早於晚上 9 時前暫停營業，並將所有熟食產品用作支援大埔街坊。
若市民受事件困擾需要情緒支援，可致電相關熱線求助。社會福利署熱線為 2343 2255 ；醫院管理局精神健康專線為 2466 7350 ；香港撒瑪利亞防止自殺會熱線為 2389 2222 。其他支援渠道包括「 Open 噏」 WhatsApp 或短訊至 9101 2012 ；撒瑪利亞會多語言熱線 2896 0000 ；生命熱線 2382 0000 ；明愛向晴熱線 18288 以及利民會「即時通」 3512 2626 。
善導會大埔「善樓」提供臨時安頓
善導會大埔「善樓」（地址：大埔船灣陳屋168號）現已開放，為有需要的街坊提供臨時安頓，亦會安排所需物資協助街坊。善導會表示，誠邀住在大埔、有車的義工朋友伸出援手，協助接載受災街坊前往善樓，如願意協助，請聯絡善導會副總幹事 John（電話：9663 1084）以便安排接送事宜。
