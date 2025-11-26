大埔宏福苑五級火︱消防處網站轉黑白致哀 殉職消防員何偉豪友人悼念：落更喇好好休息 bro︱Yahoo

消防處網站轉黑白致哀

【Yahoo新聞報道】大埔宏福苑昨日（26 日）發生五級火災，事故造成多人死傷，包括一名 37 歲的消防員何偉豪。為表達哀悼，消防處將其官方網站的頁面，以及社交媒體 Facebook 的頭像和封面圖片，全數轉換為黑白色調。

何偉豪友人：落更喇，好好休息 bro

救援行動中，一名消防總隊目左腳受傷，另一名消防員則出現熱衰竭。不幸殉職的 37 歲消防員何偉豪，在救援期間曾失去聯絡。何偉豪入職 9 年，生前駐守沙田消防局，屬於「細搶」隊伍。消防處處長楊恩健表示，何偉豪於下午 3 時 01 分抵達現場，在地面協助救援，隨後約 3 時半失聯。消防員隨即展開搜索，最終於 4 時 01 分在宏昌閣對出的空地尋獲何偉豪，當時他面部燒傷，其後被送往威爾斯親王醫院搶救，可惜於 4 時 45 分證實不治。

何偉豪的友人於社交平台發文悼念，寫道：「請好好記住英雄的樣子。我們不會忘記你的，感激你為我們付出所有。落更喇，好好休息 bro…… 仁愛堂的兄弟都為你自豪。」

九龍殯儀館免費提供喪葬禮儀服務

另外，九龍殯儀館對亦這次宏福苑的嚴重火災深表悲痛，向不幸罹難者致以沉痛的哀悼。殯儀館同時向所有受傷人士及痛失摯親的家屬，送上最深切的慰問，並與非牟利機構「毋忘愛」合作，啟動緊急支援機制，向在此次火災意外中不幸離世的人士，免費提供喪葬禮儀服務及相關支援。

殯儀館表示，希望略盡綿力，讓逝者得以安息，生者獲得慰藉。館方衷心祝願所有傷者能夠早日康復，並呼籲有需要的家屬聯絡查詢（電話：2817 2817，WhatsApp：6996 2992）。