宏福苑大火｜精神科醫生籲感不安即遠離資訊︱附情緒熱線
大埔宏福苑五級火︱百度宣佈捐 1000 萬港元賑災 地圖 App 即時更新路況助救援
資金將用於受災戶緊急安置及重建 向救援人員致崇高敬意
大埔宏福苑日前發生嚴重五級火災，災情牽動全港市民的心。面對災後龐大的重建需求，科技巨頭百度 Baidu 今日宣佈，向香港災區捐贈 1,000 萬港元專項資金，全力支援受災居民的緊急安置、生活物資保障及災後重建工作。
科技賑災：地圖實時標記「禁區」避塞車
除了資金援助，百度亦發揮科技企業優勢，將「百度地圖」投入救援支援。據了解，百度在火災發生後已即時啟動「動態響應機制」。
該系統第一時間將大埔宏福苑周邊受影響道路標記為「阻斷」狀態，並實時更新鄰近區域的路況資訊。此舉旨在為途經車輛提供準確的繞行建議，有效分流交通，避免災區附近出現嚴重塞車，確保消防車、救護車等應急救援車輛能暢通無阻地進入現場。
百度在聲明中特別向連日來奮戰在救援最前線的消防員、醫護人員及義工團體致以最崇高敬意，並承諾將繼續密切關注災情發展，強調：「我們將與香港市民攜手同心，共渡時艱，協助受災群眾盡快恢復正常生活，早日重建家園。」
【情緒支援熱線】
紅十字會心理支援熱線：5164 5040
Open 噏：WhatsApp / SMS：9101 2012
社會福利署熱線：2343 2255
香港撒瑪利亞防止自殺會：2389 2222
香港撒瑪利亞防止自殺會 突發事件專線：2353 0029
撒瑪利亞會（多種語言）：2896 0000
生命熱線：2382 0000
明愛向晴熱線：18288
醫院管理局精神健康專線：2466 7350
「情緒通」精神健康支援熱線：18111
不斷更新｜大埔宏福苑五級火 增至 44 死有消防員殉職 279 人失聯 警拘三人涉誤殺｜有片｜Yahoo
大埔宏福苑五級火︱Lenovo 聯想香港緊急捐款 1,000 萬港元 馳援大埔宏福苑火災
宏福苑五級大火︱雷軍宣佈香港小米基金會捐 1000 萬港元，馳援大埔宏福苑五級火災醫療及安置
大埔宏福苑五級火｜警方設立限制飛行區 警告無人機違飛最高罰款10萬兼監禁
