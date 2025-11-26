大埔宏福苑五級火︱警方拘工程公司三人涉誤殺 電梯大堂每層均有發泡膠 不排除導致火勢迅速蔓延︱Yahoo

【Yahoo新聞報道】大埔宏福苑昨日（26 日）發生五級大火，警方已拘捕三名男子，涉嫌誤殺。

消防表示，當局已動用 196 輛消防車、98 輛救護車，以及 1200 名消防及救護人員處理事故。消防表示，火警波及的四座大廈已受到控制，仍有三座處理中，人員從低層向上搜索，於 13 樓至 23 樓找到生還者，滅火行動則集中在 5 樓至 18 樓。

消防處共處理 100 名傷者，其中 40 人在現場證實死亡，另有 4 人在醫院死亡，45 人情況嚴重，其餘傷者被分流到各區醫院。此外，事故中共有 7 名消防人員受傷，目前情況穩定，另有 1 名消防同事殉職。

警方表示，新界北總區重案組在消防滅火及搜救過程中，發現建築物外牆的物料未符合防火標準。警方在其中一幢未受波及的大廈調查時，發現每一層電梯大堂窗外都有發泡膠包封，這種物料非常易燃，不排除是導致火勢迅速蔓延的原因。警方鎖定一間負責維修工程並安裝發泡膠的建築工程公司，認為該公司的負責人嚴重疏忽，引發了這次火勢一發不可收拾的意外。

警方於凌晨 2 時左右在大埔、牛頭角、新蒲崗等地拘捕了該公司的 2 名董事及 1 名工程顧問，年齡介乎 52 歲至 68 歲，涉嫌誤殺，目前仍被扣留調查。警方表示，會聯同法醫，安排親屬辨認遺體，，並會使用最大資源調查起火原因。