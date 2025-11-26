大埔宏福苑五級火︱鄧炳強指火勢蔓延情況不尋常 將循刑事方向調查 李家超：暫停宣傳和推廣選舉工作︱Yahoo

特首李家超

【Yahoo新聞報道】大埔宏福苑昨日（ 26 日）下午發生的五級火警，至今造成嚴重傷亡。行政長官李家超與多名官員今日（ 27 日）凌晨會見記者，其中保安局局長鄧炳強指，由於火勢蔓延速度異常快速，情況並不尋常，事件已交由警方循刑事方向調查。李家超表示，火災至今造成 36 人死亡，另有 279 人失聯，現時有 29 名傷者仍在醫院留醫，其中 7 人情況危殆。李家超表示，警務處和消防處已成立專責小組調查火警，並會將事件送交死因庭。

鄧炳強解釋，消防員在滅火期間發現大廈外牆的保護網、防火布和塑膠布的燃燒速度，比合規物料蔓延得更快和更猛烈，屬於「不尋常」情況。同時，一些未受波及大廈外牆的窗戶通風位置貼有發泡膠板，該物料遇熱時容易蔓延，同樣被視為不尋常。消防處亦表示，現場有單位通風窗被發泡膠板封上，可能導致火勢加速蔓延，當局將會深入調查。

消防處：有足夠人手和能力控制火災

消防處表示，現時有 3 座樓宇火勢已初步受到控制，有 4 座仍有零星火種，消防員正逐步推進至大部份大廈的 17 至 18 樓，有八百多名消防人員參與灌救。消防處處長評估現場有足夠人手和能力控制火災。消防處指出，火警期間有多個樓層著火，現場發現有單位通風窗被發泡膠板封住，該物料易燃性高，令火勢蔓延速度加快，消防需要替換人手一層一層推進展開滅火工作。截至凌晨 1 時 50 分，消防表示已派 20 多輛消防車的人員進入火場撲救，正一層一層滅火，並完成後向上推進工作。

被問及深圳等城市有否派救援人員協助，李家超感謝習近平的高度重視，並表示收到周邊城市領導聯絡，如果有任何需要協助都會提供。他與消防處處長探討整個救火過程後，認為基於現時火災情況逐漸受控，有幾座已看不見火種，有幾幢仍有零星火種，相信多一點時間便可全面控制火場。李家超感謝周邊城市的熱心，並同時感謝香港消防員的工作。

已暫停所有選舉論壇

房屋局將會調查建築物外牆保護物料是否符合阻燃標準，並強調必定會依法追究責任。李家超表示，已探望其中 5 名傷者，當中有 3 人燒傷，其中 1 人燒傷面積達三成，另有 2 人因吸入熱空氣需接受治療。他亦向殉職消防員家屬致以慰問，並強調政府會盡一切努力提供支援。

李家超指出，現時政府會全情投入處理這次重大災難事件，因此已暫停宣傳和推廣選舉工作，所有選舉論壇亦會暫停。他表示，目前政府心目中首要工作是處理這次事件，其他事情會在統整所有工作後再作決定。李家超強調，政府做每一件事都會以香港整體利益為依歸，並認為選舉的確亦是一項重要工作，但目前最重要工作是處理好這次火災撲滅事件，以及之後為受災居民提供最適切和最全面的援助。

李家超率領多名官員見記者。

傷者大多為吸入性氣道創傷

醫務衞生局局長盧寵茂指出，傷者大多為吸入性氣道創傷，需在深切治療部留醫，亦有傷者是燒傷或在密閉空間中一氧化碳中毒。醫管局啟動了重大事故中心，統籌全港 9 間公立醫院戒備和接收傷者，並動員那打素醫院、威爾斯親王醫院和北區醫院的不同部門人員參與救援，其中北區醫院派出了醫療隊，威爾斯親王醫院則派出了一名醫療控制主任到場分流和提供緊急治理。瑪麗醫院和威爾斯親王醫院燒傷中心，以及東區高壓氧治理中心，亦已準備好隨時接收需救治人士。

民政及青年事務局局長麥美娟表示，民政事務署已開放 8 個庇護中心，並動員全港 18 區關愛隊為有需要市民提供支援，協助受影響居民安排暫時住宿。社會福利署亦提供了情緒支援服務予市民，盧寵茂表示「情緒通」熱線的求助個案數目明顯上升。

截至午夜 12 時，醫管局共接收 37 名傷者，其中 7 人危殆、13 人嚴重、8 人穩定、4 人已出院，另有 1 人情況未知。送院者中有 4 人死亡。

消防處處長評估現場火警逐漸受控，有足夠人手和能力控制火災。截至凌晨 1 時 50 分，消防表示有 3 幢樓宇火勢已初步受控，有 4 幢仍有零星火種，消防員正逐步推進至大部份大廈的 17 至 18 樓。