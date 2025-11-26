大埔宏福苑五級火 大小商戶緊急支援一覽
大埔宏福苑五級火︱醫生稱火災現場濃煙比火更致命 遇災時若無法逃離應於室內封門候救︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】大埔宏福苑周三（26 日）發生五級火警，截至周四（27 日）凌晨零時，已確認火警導致 13 人死亡，包括一名消防員殉職。翻查過往的嚴重火警，相對於燒傷引致死亡，更多死難者的死因是吸入濃煙所致。
家庭醫學專科醫生朱偉星接受《Yahoo 新聞》訪問時，便提醒市民，一旦不幸遇上火警，在安全情況下應盡快逃生，但若無法安全離開，便應在家中等候救援，並嘗試阻隔濃煙進入室內。
若火災時不幸燒傷，朱偉星表示，最基本原則是「立即降溫」，「盡快用流動清水持續沖洗，之後用乾淨敷料覆蓋，避免曝露在空氣中。」然而他說，火災中真正最致命的往往不是火，而是煙。「濃煙含大量毒性物質，亦會奪去氧氣。吸入後，人很快會頭暈、失去行動能力，繼而更難逃生。即使沒有被燒到，煙本身亦足以殺人。」
安全情況下應盡快逃生
朱偉星續指，一旦遇上火災，若情況安全，應嘗試逃生，「如果火勢未燒到你所在樓層，而樓上樓下都沒有火勢阻礙，樓梯間仍未被濃煙充斥，應立即嘗試逃生。」他提到，市民逃生時要減輕負重，不要帶太多物品，衣著要簡便，以免行動受阻。
現時大部分香港人居住在高樓大廈，即使不是居於極高層，也可能需要走多層樓梯逃生。朱偉星建議，如環境許可，可在出發前用濕毛巾掩着口鼻，再向地面撤離；若途中遇上濃煙，應保持低姿勢前進，盡量避免吸入。
不過，朱偉星指，若情況惡化，無法安全離開單位，便切勿貿然衝出走廊。「如果走不到，就要立即返回室內。」進入屋內後第一件事是關上大門，用濕毛巾或布封住門縫，阻隔濃煙進入。他指出，一般情況下，窗戶位置會相對較安全，如可行便應打開窗戶求救，讓消防員更快掌握受困位置。當然，若是像是次大火，「由外至內」的火勢，則另作別論。
浴室、浴缸成最後避難地點
另一個可考慮的方向，是往樓頂逃生。「如果你預計天台不算太遠，而且樓梯還算安全，向上走到天台亦是一個方法。」但他強調，必須在確認樓梯沒有濃煙或火勢的情況下，才可嘗試。
若火勢已逼近單位，他指可嘗試用水令附近環境保持濕潤，減慢火舌蔓延，但他提醒，這些措施在高溫下效果有限。「浴室或浴缸可能是最後的避難地點之一，因為那裡可燃物較少，而且如水喉仍有水，可較易保持濕度。」惟他也形容，這些都是「沒有辦法中的辦法」。
其他人也在看
親子好去處｜消防局及救護站開放日 現場感受滅火救援+事故演練
香港消防處將於2025年11月30日（星期日）於沙田舉行「沙田區防災應急嘉年華 暨 沙田消防局及救護站開放日」，當天免費入場，各位有興趣的家長，即睇以下詳情。 「沙田區防災應急嘉年華 暨 沙田消防局及救護站開放日」活動豐富，包括滅火救援示範。（圖片來源︰香港消防處Facebook） 屆時亦將展示消防及救護車輛。（圖片來源︰香港消防處Facebook） 沙田區防災應急嘉年華 暨 沙田消防局及救護站開放日 「沙田區防災應急嘉年華 暨 沙田消防局及救護站開放日」將於2025年11月30日（星期日）於沙田消防局及救護站舉行，節目十分豐富，包括消防及救護車輛展示、滅火救援示範、危害物質事故演練、舞台表演、攤位遊戲以及小朋友最愛的充氣彈床。是次開放日免費入場，毋須抽飛。 日期：11月30日（星期日） 時間：上午10:00至下午5:30 地點：沙田源禾路26-28號沙田消防局及救護站 費用：免費入場 當日設攤位遊戲。（圖片來源︰香港消防處Facebook）親子頭條 Parenting Headline ・ 1 天前
石硤尾邨兩少年慶生後突遭斬傷 升降機血跡斑斑 疑兇在逃｜Yahoo
石硤尾邨美如樓有兩名少年被人持刀斬傷，涉事升降機血跡斑斑，二人身中多傷，需接受手術。警方正調查事發原因，疑兇仍然在逃。Yahoo新聞 ・ 14 小時前
爆一爆｜豬肉佬傳奇 太興最後贏翠華（Louise）
太興集團（6811.HK）創辦人陳永安於本週一病逝，終年只有66歲。飲食界的行家都很傷感，據知陳永安早幾年患上肺癌，行家們都猜測會否因為他早年做燒味時，經常要對住個碳爐所致，近兩年他已鮮有出席飲食界的飯局，估計他在養病。Yahoo財經專欄 ・ 1 天前
加密貨幣劫案｜Sam Altman前男友遭假速遞員入屋搶劫 損失逾8000萬加密貨幣
加密產業再次發生嚴重的現實世界搶劫案！《紐約郵報》引述美國警方消息指，最新的受害者是OpenAI行政總裁Sam Altman的前男友、現年31歲的創業投資者Lachy Groom，其位於三藩市的豪宅於上周六（22日）遭假速遞員入屋搶劫，獲救後他被打至全身瘀青，並損失價值1,100萬美元（約8,580萬港元）的加密資產。BossMind ・ 6 小時前
天氣｜周四周五早上清涼低至 16 度 日夜溫差大 下周初有一兩陣雨｜Yahoo
天文台預測，受到強烈東北季候風補充影響，未來一兩日廣東沿岸氣溫稍為下降，本港明早（27 日）最低氣溫為 17 度，周五（28 日）早上最低氣溫更只有 16 度，日夜溫差頗大，至於日間普遍晴朗及非常乾燥，相對濕度可低至百分之 30。Yahoo新聞 ・ 11 小時前
周奕瑋帶汪明荃遊東京 《帶阿姐看世界》官網「日本篇」突消失 主持人都被除名
去年獲TVB頒發「最佳男主持」獎、被稱為「日本通」的主持人周奕瑋（Javis），近年事業發展愈來愈好，今年更與周嘉洛、阮浩棕一起主持《帶阿姐看世界》，三名主人帶汪明荃（Liza）四出遊歷，其中周奕瑋於4月帶阿姐去東京拍攝「日本篇」，期後各自在社交網站上載出遊照片，看來玩得相當愉快。惟近日網民發現在TVB官網上，該節目的「日本篇」離奇消失，而節目主持人簡介上「周奕瑋」亦被除名，事件引發網民熱議。Yahoo 娛樂圈 ・ 8 小時前
火爆爸媽養出溫柔學霸！Jasper 12歲三語主持驚豔網友 應采兒「原則育兒」成關鍵
陳小春衝動、應采兒直爽，兩人都是脾氣攔不住的類型，但兒子Jasper卻相當沉穩、溫和。近日，12歲的Jasper在學校活動以中、英、粵三語主持，台風成熟穩定，更把清華、耶魯大學列入人生目標，令不少人驚豔他的語言與學習能力。姊妹淘 ・ 8 小時前
MIRROR聯乘SANRIO限定店安排混亂 IG出Story今日停派籌重新安排
MIRROR成軍7周年，最近有連串活動，當中包括其下公仔BABY MIRROR首次聯乘Sanrio Characters嘅公仔系列，噚日（25日）開始喺又一城設多個打卡位及限定店。據官方安排，噚日朝早9點開始派籌，大量鏡粉前往到限定店排隊拎籌，不過由於購物流程嚴重延遲，導致唔少有籌嘅鏡粉延遲甚至無法入場，人流管制安排欠佳，引發大批苦候多時嘅鏡粉鼓譟，現場情況一度混亂。晚上8時左右有人報警，執法人員到場，而MakerVille行政總裁金廣誠亦有到場了解事件。Yahoo 娛樂圈 ・ 7 小時前
大S朋友圈「死亡是必然的」留言曝光！ 吳佩慈深夜仍會傳LINE：當她還在
已故藝人大S（徐熙媛）的微信朋友圈近日被好友吳佩慈公開，簡短一句「死亡是必然的」透露她生前對生命課題的豁達想法。她的個人頁面背景放著女兒小玥兒的照片，頭像則是她與兒子汪希箖的合照，呈現她對孩子始終如一的牽掛，也讓不少網友看得鼻酸。姊妹淘 ・ 9 小時前
宏福苑五級火｜運頭街擠滿逾百街坊 為災民送物資 小店：大埔人梗係關心大埔事︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】「車手，有無車手？要四轆嘅！」、「呢批送去馮梁結（中學）」，在大埔運頭街小店「彩虹串燒」門外，擠滿逾百人為災民運送物資，無論是街坊、的士司機、速遞員均一呼百應。店主四哥指，是次火災非常嚴重，於是在網上呼籲街坊籌集物資救災，「大埔人梗係要關心大埔事，覺得好心罨」，目前已籌集到過萬物資，「今次都有少少意外，對於咁多人加入成為一份子，但大埔就係大埔囉」。Yahoo新聞 ・ 48 分鐘前
頂好大光麵停產！金源食品宣布12月結業 告別57年茶餐廳經典大光麵 香港製造終不敵低價競爭？
頂好大光麵即將停產！金源食品有限公司日前發出《告別公告》，宣布公司將於今年12月正式結束營運，為走過57年的香港本地食品品牌畫上句號。公告中寫道：「味道會完結，但回憶會一直留著。」字句間滿載感謝之意，向多年的顧客、合作夥伴和消費者致謝，並祝願大家未來健康快樂。Yahoo Food ・ 13 小時前
Black Friday黑五優惠2025｜AirPods 4 降噪版、MacBook Air 歷史低價！全線 Apple 產品折扣合集（Mac、iPad、Pencil 和更多）
今秋的 Amazon Prime Day 定於 10 月 8 日開跑，各類 Apple 產品的好價已經陸續開始在 Amazon 上出現囉！想要入手 Mac、Apple Watch、AirPods、iPad、AirTag 等產品的話，可以關注我們蒐集到的折扣資訊喔。Yahoo Tech HK ・ 2 小時前
納米樓重創 樓價平過車位 緹岸開放式175萬沽出 比車位平2.8%
樓市調整未完，昔日市況火熱時備受追捧的上車盤及「納米樓」淪為重災區，造價級級下試。部分屋苑細單位樓價不僅跌穿200萬元關口，更出現「住宅車位價」怪現象，個別成交價甚至低於同屋苑私家車位。屯門「龍床盤」緹岸今年錄得至少7宗低於200萬元成交，其中有開放式單位僅以175萬元易手，身價竟較同屋苑車位低約3%。樓價從高位顯著回落，部分屋苑細單位跌幅超越車位，令住宅與車位的造價差距大幅收窄。其中近年頻錄蝕讓的緹岸，今年暫錄得至少7宗造價介乎175萬至198萬元的成交，當中有2伙售價更平過同年易手的同屋苑車位。最具指標性的成交為緹岸2期3A座中層P室，實用面積223平方呎，屬開放式間隔，今年3月以175萬元沽出。翻查資料，該單位2020年一手買入價為430萬元，原業主持貨約4年，帳面勁蝕59.3%。對比屋苑車位成交，緹岸今年共錄得4宗私家車位買賣，價錢介乎150萬及180萬元。其中2期一個單號及一個雙號車位，均於10月以180萬元售出。換言之，上述住宅單位造價較車位低5萬元或2.8%，出現「樓價平過車位」的極端情況。同區滿名山亦現類似情況，屋苑滿庭6座低層B室開放式戶，實用面積308平方呎，今年728Hse.com ・ 1 天前
東張女神陳曉彤被前男友爆料形象插水坦承已停工 澄清指控再被反擊：無藥可救
陳曉彤透過《2023年香港小姐競選》入行，其後加入《東張西望》擔任外景主持，成為「東張女神」之一。9月初，陳曉彤前男友黃潤成於社交平台大爆陳曉彤與《東張》導演遊車河、喺TVB起兵工廠，以及吸食大麻。陳曉彤其後出席活動拒絕受訪，並由工作人員護送急步離開會場。黃潤成嘅爆料令陳曉彤形象插水，有指佢更被下令停工；近日，陳曉彤終為事件開腔，接受媒體訪問回應指控，亦坦承現時工作停晒，要等公司安排。Yahoo 娛樂圈 ・ 14 小時前
宏緻苑「樓王」準業主：似中六合彩 彩虹邨重建戶成功揀樓感興奮
【on.cc東網專訊】「綠置居2024」今日(26日)揀樓，一眾揀樓人士早早便到現場排隊，氣氛熾熱。有成功揀得九龍灣宏緻苑「樓王」人士覺得似「中六合彩」，形容十分開心，認為屋苑地理位置優越，加上單位有「樓王」稱號故決定入手；有彩虹邨重建戶亦成功揀得大單位，對成為on.cc 東網 ・ 13 小時前
《尋秦記》原班人馬重現大銀幕 先導海報正式登場預告明年一月上映
香港電影業兩大傳說之一《風林山火》製作多時，今年終於上映。另一傳說《尋秦記》電影版宣傳片播出多時，今年終於都有上映消息。早前，古天樂曾表示電影將於明年上映，今日（26日），電影海報正式登場，並預告明年1月上映。Yahoo 娛樂圈 ・ 10 小時前