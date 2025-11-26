大埔宏福苑五級火︱醫生稱火災現場濃煙比火更致命 遇災時若無法逃離應於室內封門候救︱Yahoo

大埔宏福苑周三（26 日）發生五級火警

【Yahoo新聞報道】大埔宏福苑周三（26 日）發生五級火警，截至周四（27 日）凌晨零時，已確認火警導致 13 人死亡，包括一名消防員殉職。翻查過往的嚴重火警，相對於燒傷引致死亡，更多死難者的死因是吸入濃煙所致。

家庭醫學專科醫生朱偉星接受《Yahoo 新聞》訪問時，便提醒市民，一旦不幸遇上火警，在安全情況下應盡快逃生，但若無法安全離開，便應在家中等候救援，並嘗試阻隔濃煙進入室內。

若情況惡化，無法安全離開單位，便切勿貿然衝出走廊

若火災時不幸燒傷，朱偉星表示，最基本原則是「立即降溫」，「盡快用流動清水持續沖洗，之後用乾淨敷料覆蓋，避免曝露在空氣中。」然而他說，火災中真正最致命的往往不是火，而是煙。「濃煙含大量毒性物質，亦會奪去氧氣。吸入後，人很快會頭暈、失去行動能力，繼而更難逃生。即使沒有被燒到，煙本身亦足以殺人。」

安全情況下應盡快逃生

朱偉星續指，一旦遇上火災，若情況安全，應嘗試逃生，「如果火勢未燒到你所在樓層，而樓上樓下都沒有火勢阻礙，樓梯間仍未被濃煙充斥，應立即嘗試逃生。」他提到，市民逃生時要減輕負重，不要帶太多物品，衣著要簡便，以免行動受阻。

現時大部分香港人居住在高樓大廈，即使不是居於極高層，也可能需要走多層樓梯逃生。朱偉星建議，如環境許可，可在出發前用濕毛巾掩着口鼻，再向地面撤離；若途中遇上濃煙，應保持低姿勢前進，盡量避免吸入。

不過，朱偉星指，若情況惡化，無法安全離開單位，便切勿貿然衝出走廊。「如果走不到，就要立即返回室內。」進入屋內後第一件事是關上大門，用濕毛巾或布封住門縫，阻隔濃煙進入。他指出，一般情況下，窗戶位置會相對較安全，如可行便應打開窗戶求救，讓消防員更快掌握受困位置。當然，若是像是次大火，「由外至內」的火勢，則另作別論。

浴室、浴缸成最後避難地點

另一個可考慮的方向，是往樓頂逃生。「如果你預計天台不算太遠，而且樓梯還算安全，向上走到天台亦是一個方法。」但他強調，必須在確認樓梯沒有濃煙或火勢的情況下，才可嘗試。

若火勢已逼近單位，他指可嘗試用水令附近環境保持濕潤，減慢火舌蔓延，但他提醒，這些措施在高溫下效果有限。「浴室或浴缸可能是最後的避難地點之一，因為那裡可燃物較少，而且如水喉仍有水，可較易保持濕度。」惟他也形容，這些都是「沒有辦法中的辦法」。