大埔宏福苑五級火 大小商戶緊急支援一覽
大埔宏福苑五級火︱Lenovo 聯想香港緊急捐款 1,000 萬港元 馳援大埔宏福苑火災
科技巨頭展現企業責任。
在大埔宏福苑早前發生五級火災，導致社區遭受嚴重影響後，科技界巨頭 Lenovo 聯想香港今日（27 日）宣布緊急捐款 1,000 萬港元，以及動員集團義工積極參與支援工作，旨在為受災居民提供即時及善後援助。
Lenovo 聯想香港透過新聞稿，對是次不幸事件表達深切關注，並向所有受影響的居民和家庭致以最誠摯的慰問。同時，公司特別向在火場中奮不顧身、專業克己的消防及救護人員，以及所有迅速響應的跨部門前線救援團隊，致以崇高的敬意和衷心的感謝。
除了資金捐助外，Lenovo 聯想香港已積極動員集團旗下的義工團隊，投入到實質的社區支援工作中。未來，公司更將緊密與相關政府部門及社福機構合作，探討如何運用其科技專長和創新方案，為宏福苑的救援及重建工作提供更廣泛的協助，承諾與香港市民攜手共渡難關。
【情緒支援熱線】
紅十字會心理支援熱線：5164 5040
Open 噏：WhatsApp / SMS：9101 2012
社會福利署熱線：2343 2255
香港撒瑪利亞防止自殺會：2389 2222
香港撒瑪利亞防止自殺會 突發事件專線：2353 0029
撒瑪利亞會（多種語言）：2896 0000
生命熱線：2382 0000
明愛向晴熱線：18288
醫院管理局精神健康專線：2466 7350
「情緒通」精神健康支援熱線：18111
更多內容：
不斷更新｜大埔宏福苑五級火 增至 44 死有消防員殉職 279 人失聯 警拘三人涉誤殺｜有片｜Yahoo
宏福苑五級大火︱雷軍宣佈香港小米基金會捐 1000 萬港元，馳援大埔宏福苑五級火災醫療及安置
大埔宏福苑五級火｜警方設立限制飛行區 警告無人機違飛最高罰款10萬兼監禁
