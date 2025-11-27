大埔宏福苑五級火︱Lenovo 聯想香港緊急捐款 1,000 萬港元 馳援大埔宏福苑火災

The Lenovo logo is seen in this illustration photo January 22, 2018. REUTERS/Thomas White/Illustration

在大埔宏福苑早前發生五級火災，導致社區遭受嚴重影響後，科技界巨頭 Lenovo 聯想香港今日（27 日）宣布緊急捐款 1,000 萬港元，以及動員集團義工積極參與支援工作，旨在為受災居民提供即時及善後援助。

Lenovo 聯想香港透過新聞稿，對是次不幸事件表達深切關注，並向所有受影響的居民和家庭致以最誠摯的慰問。同時，公司特別向在火場中奮不顧身、專業克己的消防及救護人員，以及所有迅速響應的跨部門前線救援團隊，致以崇高的敬意和衷心的感謝。

除了資金捐助外，Lenovo 聯想香港已積極動員集團旗下的義工團隊，投入到實質的社區支援工作中。未來，公司更將緊密與相關政府部門及社福機構合作，探討如何運用其科技專長和創新方案，為宏福苑的救援及重建工作提供更廣泛的協助，承諾與香港市民攜手共渡難關。

【情緒支援熱線】

紅十字會心理支援熱線：5164 5040

Open 噏：WhatsApp / SMS：9101 2012

社會福利署熱線：2343 2255

香港撒瑪利亞防止自殺會：2389 2222

香港撒瑪利亞防止自殺會 突發事件專線：2353 0029

撒瑪利亞會（多種語言）：2896 0000

生命熱線：2382 0000

明愛向晴熱線：18288

醫院管理局精神健康專線：2466 7350

「情緒通」精神健康支援熱線：18111

