大埔宏福苑五級火｜執業安全師學會會長：有理由相信非用阻燃網 業界多人「左手揸住枝煙，右手燒焊」｜Yahoo

大埔宏福苑周二發生五級火，徹夜未熄。

【Yahoo 新聞報道】大埔宏福苑五級火，外界關注外牆棚架和棚網的阻燃特性。香港執業安全師學會會長李光昇今早（27 日）在電台表示，具備阻燃特性的棚網，離開火源約 4 秒便會熄滅，他觀察宏福苑焚燒情況，「有理由相信不是阻燃網」。他指，現時只有勞工處守則，但無相關法例，強制要求地盤使用阻燃網。他續說，若維修地盤沒有安全主任把關，沒有禁煙條款，承建商沒有切實執行安全要求，便會出現風險，「好多人左手揸住枝煙，右手燒焊」。

使用阻燃網僅屬建議 非強制性

李光昇接受港台《千禧年代》訪問，他估計宏福苑使用的棚網出現問題，有理由相信不是阻燃網。被問棚網的阻燃特性會否隨時間減弱，他說不會，即使紫外線影響亦不至於令阻燃能力轉差，而目前沒有法例規定要求定期檢查棚網的阻燃性，「只要根據標準製造嘅網就有信心用」。不過，他說現時並無法例強制要求地盤使用阻燃網，只有勞工處守則，「如果強制要求就會跟從」。

發泡膠高度易燃不應使用

警方較早前拘捕建築工程公司 3 人，涉嫌誤殺。警方調查發現，建築物外牆的物料未符合防火標準，而且在其中一幢未受波及的大廈調查時，發現每一層電梯大堂窗外都有發泡膠包封，不排除是導致火勢迅速蔓延的原因。

對於大廈窗戶安裝了發泡膠，李光昇直言：「唉呢個痴線！」他指發泡膠高度易燃，會令火勢蔓延很快，批評「設計時已經錯晒」、「應該禁用」。他解釋，可能有工人想臨時阻隔塵埃垃圾等，用發泡膠塞住窗戶，但批評「發泡膠早就唔准用」。

