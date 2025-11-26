大埔宏福苑五級火｜棚架專家批防火欠監管 倡法團剪尼龍網樣本測阻燃力 盡快更換違規物料︱Yahoo

有棚架專家指，短期內兩宗棚架嚴重起火十分罕見

【Yahoo 新聞報道】大埔宏福苑發生五級火，造成至少 36 人死亡、逾 270 人失聯，是兩個月內第二宗棚架引起的嚴重火災。有棚架專家指，短期內兩宗棚架嚴重起火十分罕見，「開埠以來都未試過」，但強調不少承建商為求降低成本，會鋌而走險選用非阻燃棚網，維修工程更是重災區，一旦起火便一發不可收拾，「救都救唔切」，但勞工處和屋宇署監管寬鬆，成為棚架安全漏洞。被問到現時不少舊區屋苑正進行大維修，人人自危，專家建議法團可以剪下樣本點燃測試，若果容易着火則為非阻燃物料，建議盡快全部更換。

廣告 廣告

註冊專門行業承造商聯會常務副會長蘇汝恆表示，「最惹火就係用尼龍網，如果唔係低阻燃嘅尼龍網就更加大問題，第二惹物火就係竹」，若再燒着垃圾等，便會令火勢一發不可收拾。惟他亦坦言，現時不少工程合約都無指明要用阻燃物料，不少承建商或分判商為求以價低者得搶標，便會在安全上讓步，除了防火物料，連結構安全都欠理想，「而家大部份翻新工程，其實都係做得唔足，好多事都冇（安全措施），呢件事勞工處去睇其實唔難，你企喺街上，就算隔住一層尼龍網，你睇得到……但好似個個都係咁，冇乜所謂。」

業界：安全指引非法例 行外人監管致漏洞

翻查資料，勞工處和屋宇署早已分別發出《竹棚架工作安全守則》和《竹棚架設計及搭建指引》，均列明保護網、保護幕、防水油布或塑膠帆布均應具備適當的阻燃特性，並符合認可標準。不過，蘇汝恆則指，「指引唔係法例，但係佢都可以告你，話你唔跟指引就告你，至於告唔告得入，就要下回分解。」他續指，現時棚架主要監管機構是勞工處，「勞工處一般都係睇工人有冇佩戴安全帶、棚架有冇圍欄、防止啲人下墜，反而防火物料都好少睇，我印象中就冇見過，所以都係睇大判點把關。」他認為，當局把關「走漏眼」，令棚架安全有漏洞的主因，是因為有關部門對棚架不甚了解，如同外行人管內行人。

蘇汝恆表示，「最惹火就係用尼龍網，如果唔係低阻燃嘅尼龍網就更加大問題，第二惹物火就係竹」，

承建商降低成本用非阻燃棚網 維修工程重災

港九搭棚同敬工會理事長何炳德入行逾 25 年，他亦同意新建樓宇地盤，建築公司有一定規模，監管亦較完善， 99% 以上都會用阻燃棚網，惟舊樓維修工程則會有承建商為求降低成本，鋌而走險選用非阻燃棚網，「可能七、八成以上都會有僥倖心理，用一啲非阻燃嘅網。」他指出，外牆維修工程一般用 18 米乘 2 米的棚網，以阻燃物料製成的棚網價格每張約為 75 至 90 元不等，無阻燃性能的則只需約 50 多元，「如果你無阻燃性能的話，冚冚聲燒通頂，你救都救唔切，好似今次消防員啲雲梯噴水噴到一半，上面都噴唔到。」

他又認為，大埔宏福苑的維修工程風險評估不足，質疑無分期維修，「佢維修裏面住滿晒人，點解會允許佢連續性、一次性 8 座同時搭棚、同時施工？佢任何一座起火，都會延伸到隔離嗰座，好似而家火燒連環。」

政府難全面檢查 倡法團查合約、測試物料阻燃力

對於本港多個舊區，特別是觀塘區，不少住宅大廈正進行外牆維修工程，整幢大廈正被棚架及安全網或帆布覆蓋，居民人心惶惶。蘇汝恆認為政府較難在短期內檢查全港所有棚架，建議居民翻查工程合約，以釐清有沒有規範承建商使用阻燃物料。

何炳德則建議，住戶應儘快聯絡法團在安全情況下進行防火測試，「可以剪少少網去燒一燒，如果你用個火機燒 4 秒都唔着，或者就算燒着，但係一滴落張紙就熄的話，咁都有阻燃作用嘅。」他強調若樣本很容易燒着，而且火勢快速蔓延，便應立即更換為阻燃物料。

被問到竹棚易燃，有聲音要求當局加快以鐵棚取締，蘇汝恆則指，若單純在火災角度出發，鐵棚可能會較安全，惟其實一旦鐵棚出意外，殺傷力更大，竹棚亦有可取之處，「只要你跟足規矩去做、監管又足，意外自然會少」，他慨嘆行業內不少承建商得過且過，老師傅安全意識不足，才會令竹棚被污名化，「你自己唔自律係肯定會令到整個行業滅亡，你逼到政府出手取締你。」

蘇汝恆認為政府較難在短期內檢查全港所有棚架，建議居民翻查工程合約，以釐清有沒有規範承建商使用阻燃物料。

建建業議會籲承建商立即檢視外牆物料阻燃性能

另外，建造業議會今日亦發信，強烈呼籲承建商立即檢視及確保所有為遮蓋外牆而裝設的保護網、保護幕、防水油布或塑膠帆布均具有符合認可標準的適當阻燃性能，以防止一旦火警發生時火勢蔓延，影響工地及附近區域人士的安全。

議會又強調，已於上月發信提醒業界《加強建築工地的防火安全措施提升建造業安全水平》，現再呼籲業界仔細檢查工地，進行動態風險評估，並於工地採取適當的防火安全預防措施，包括禁止在工地吸煙、提供足夠火警探測設備、委任防火專員進行預防火警的巡查及定期進行消防演習等。