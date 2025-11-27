精神科醫生籲感不安即遠離資訊 附情緒熱線
大埔宏福苑五級火｜精神科醫生、心理學家 11.29 義助 免費提供心理創傷疏導（附報名連結）｜Yahoo活動街
一場無情的大埔宏福苑五級火，吞噬了無數家園，造成至少逾 90 人死亡，包括消防員殉職。目前仍有逾 250 人失聯，為香港社會帶來了極為沉重和廣泛的情緒創傷。這場波及多座樓宇的災難，不僅讓痛失至親的受災居民深陷哀慟，也讓被電視直播、網上畫面而受困擾的公眾承受著巨大的集體哀傷與無助。
不斷更新｜大埔宏福苑五級火 增至 55 死有消防員殉職 4 座大致救熄 3 座火勢受控｜有片｜Yahoo
為回應這場災難所引發的深切情緒需求，原定於 11 月 29 日由 Chubb Institute 及同行學院主辦的「課程資訊招聘日」將取消，並緊急改為「災難後：哀傷精神支援」（Post Disaster Collective Grief Mental Support）活動。是次活動匯集了一批富有專業經驗的志願精神科醫生、臨床心理學家及輔導員，旨在及時疏導公眾因是次災難而引發的精神及情緒困擾。
主要內容包括：
1. 災難創傷後的心理及情緒反應
2. 尋求心理輔導的 Red Flags
3. 如何支援身邊經歷創傷的家人、朋友
4. 小組分享與情緒疏導
不單只受災的大埔居民，每一個香港人或多或少都會受到情緒困擾，因此所有因災難而感到不安／焦慮／失眠／難以釋懷／精神受困擾的香港市民，或任何希望了解創傷反應、尋求情緒支援或學習協助他人的人士均歡迎參加。
所有因是次災難而感到不安、焦慮、失眠、難以釋懷、精神受困擾的香港市民，或任何希望了解創傷反應、尋求情緒支援或學習協助他人的人士，均歡迎參加，費用全免。不單只受災的大埔居民，每一個香港人或多或少都會受到情緒困擾。
「災難後：哀傷精神支援」
日期： 2025 年 11 月 29 日（六）
時間： 3pm - 6pm
地點： 油麻地逸東酒店 1 樓 KINO
費用： 全免
招募專業志願者
現正緊急招募更多志願精神科醫生、臨床心理學家或輔導員在當天提供精緒支援，一同為社區貢獻專業力量。有意者請立即透過 WhatsApp 97778046 聯絡我們。在這段艱難的日子，讓我們彼此扶持！
【情緒支援熱線】
紅十字會心理支援熱線：5164 5040
Open 噏：WhatsApp / SMS：9101 2012
社會福利署熱線：2343 2255
香港撒瑪利亞防止自殺會：2389 2222
香港撒瑪利亞防止自殺會 突發事件專線：2353 0029
撒瑪利亞會（多種語言）：2896 0000
生命熱線：2382 0000
明愛向晴熱線：18288
醫院管理局精神健康專線：2466 7350
「情緒通」精神健康支援熱線：18111
