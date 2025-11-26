大埔宏福苑五級火｜純文字重點 不帶災場畫面 附情緒支援熱線｜Yahoo

小一自行分配學位公布結果 附辦理註冊、叩門等日程
【Yahoo 新聞報道】大埔宏福苑發生五級火，由周三（26日）下午 2 時 51 分起焚燒，截至周四（27 日）早上 6 時造成 44 死 58 傷，包括有消防員殉職，有 279 人失聯。警方已拘捕三名男子，涉嫌誤殺。
【火警時序】
火警於周三下午 2 時 51 分發生，下午 3 時 02 分升為三級，下午 3 時 34 分升為四級
消防處周三下午 5 時許公布消防員何偉豪殉職
火警於周三下午 6 時 22 分升為五級
消防及警方周三晚上 8 時許見記者，公布宏昌閣大廈的棚架首先起火，再向單位內及其他大廈蔓延
行政長官李家超與多名官員周四凌晨見記者，交代火勢逐漸受控，形容火勢蔓延速度異常快不尋常
警方循刑事方向調查火警，警務處和消防處已成立專責小組調查火警，並會將事件送交死因庭
【傷亡數字】
累計 44 人死亡，包括 40 人在現場證實死亡，另有 4 人在醫院死亡
累計 58 人傷，留醫傷者當中有 15 人危殆、23 人嚴重
共有 7 名消防人員受傷，目前情況穩定，另有 1 名消防員殉職
至少有 279 人失聯
【疏散救援及民間行動】
周四凌晨：3 座樓宇火勢初步受到控制，4 座仍有零星火種；800 多名消防人員參與灌救
消防處表示沒有要求內地協助今次救援
民政事務署開放 8 個庇護中心，包括廣福社區會堂，東昌街社區會堂等
善導會大埔「善樓」提供臨時安頓
民間支援：周三晚上，過百人聚集運頭街收集物資，再轉發至各個庇護中心
商戶安排：大埔超級城開放商場休息，屈臣氏集團派發物資，ChargeSpot 大埔區內免費租借等
【拘捕行動】
警方發現，建築物外牆的物料未符合防火標準，在未受波及的大廈發現每層電梯大堂窗外都有發泡膠包封，不排除是導致火勢迅速蔓延的原因
警方鎖定一間負責維修工程並安裝發泡膠的建築工程公司，認為該公司的負責人嚴重疏忽
警方於凌晨 2 時左右在大埔、牛頭角、新蒲崗等地拘捕了該公司的 2 名董事及 1 名工程顧問，涉嫌誤殺
【情緒支援熱線】
紅十字會心理支援熱線：5164 5040
Open 噏：WhatsApp / SMS：9101 2012
社會福利署熱線：2343 2255
香港撒瑪利亞防止自殺會：2389 2222
香港撒瑪利亞防止自殺會 突發事件專線: 2353 0029
撒瑪利亞會（多種語言）：2896 0000
生命熱線：2382 0000
明愛向晴熱線：18288
醫院管理局精神健康專線：2466 7350
「情緒通」精神健康支援熱線：18111
【相關報道】
宏福苑五級火｜11 月 27 日交通安排 東鐵早上加開班次疏導 區內多條巴士線受影響｜Yahoo
大埔宏福苑五級火︱警方拘工程公司三人涉誤殺 電梯大堂每層均有發泡膠 不排除導致火勢迅速蔓延︱Yahoo
大埔宏福苑五級火｜棚架專家批防火欠監管 倡法團剪尼龍網樣本測阻燃力 盡快更換違規物料︱Yahoo
大埔宏福苑五級火︱鄧炳強指火勢蔓延情況不尋常 將循刑事方向調查 李家超：暫停宣傳和推廣選舉工作︱Yahoo
大埔宏福苑大火掀動情緒 臨床心理學家稱救援人員屬PTSD高危 精神科醫生籲感不安即遠離資訊︱Yahoo
大埔宏福苑五級火︱醫生稱火災現場濃煙比火更致命 遇災時若無法逃離應於室內封門候救︱Yahoo
大埔宏福苑五級火︱三個月大嬰兒．母親及工人深夜獲救 友人發文感謝消防員：真的很偉大︱Yahoo
宏福苑五級火｜ 居民未聞火警鐘：由頭到尾無響過 街坊自發逐戶拍門提醒鄰居｜Yahoo
大埔宏福苑五級火︱消防處網站轉黑白致哀 殉職消防員何偉豪友人悼念：落更喇好好休息 bro︱Yahoo
宏福苑五級火｜運頭街擠滿逾百街坊 為災民送物資 小店：大埔人梗係關心大埔事︱Yahoo
宏福苑五級火｜ 建造業議會籲各承建商禁工地吸煙、檢查外牆安全網阻燃性能 屋宇署上月曾發通告｜Yahoo
宏福苑五級火｜ 網傳深圳消防車來港支援 消防處：目前沒有向內地要求支援｜Yahoo
宏福苑五級大火︱30年3宗五級火 嘉利大廈40死 嘉禾大廈兩消防員殉職︱Yahoo
大埔宏福苑五級火︱習近平向遇難人員和殉職的消防員表示哀悼︱Yahoo
大埔宏福苑五級火︱大小商戶齊心合力 外借電話、尿袋及派物資 大埔超級城通宵開放︱Yahoo
宏福苑五級火︱現場直擊 警登記櫃位暫錄200人失聯 居民遙望烈火吞噬住所（附社區支援聯絡）︱Yahoo
大埔宏福苑五級火｜宏昌閣首先起火 七大廈受波及 火勢持續入夜仍有高層居民被困｜Yahoo
宏福苑五級火︱大維修涉3.3億天價工程爭議 業主：搵唔到法團︱Yahoo
宏福苑五級火︱民建聯宣布停止所有拉票活動 李家超主持跨部門會議：極度哀傷︱Yahoo
