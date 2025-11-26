大埔宏福苑五級火｜純文字重點 不帶災場畫面 附情緒支援熱線｜Yahoo

【Yahoo 新聞報道】大埔宏福苑今（26 日）發生四級火，外牆棚架火勢猛烈，造成至少4死，中環華懋大廈 10月 18 日時亦曾發生三級火，造成至少4人受傷送院。今次是約一個多月間，再有正進行棚架工程的大廈發生大火，屋宇署在華懋大廈三級火後，曾於 10月 21 日向所有認可建築專業人士及註冊承建商發通告，要求立即檢視建築物外牆工程，所使用的保護網、保護幕及防水油布等材料的阻燃性能。

Yahoo新聞 ・ 14 小時前