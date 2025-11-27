大埔宏福苑五級火｜警方設立限制飛行區 警告無人機違飛最高罰款10萬兼監禁

A drone view shows flames and thick smoke rising from the Wang Fuk Court housing estate during a major fire, in Tai Po, Hong Kong, China, November 27, 2025. REUTERS/Tyrone Siu

因應大埔宏福苑早前發生五級火警，為保障公眾安全及確保救援工作順利進行，警方將於該區設立限制飛行區。限制期間由 2025 年 11 月 27 日上午 8 時起至 11 月 30 日上午上午 8 時止。

限制飛行區規定詳情

警方提醒，於限制飛行區內未經授權放飛小型無人機屬違法行為，違者最高可被罰款 10 萬元及監禁2年。小型無人機持有者及駕駛人應於飛行前，瀏覽政府指定網站 https://esua.cad.gov.hk/ ，查閱《小型無人機令》（香港法例第448G章）相關規定及限制區域範圍，切勿誤墮法網。

廣告 廣告

遵守規定的重要性

此措施是為維護公共安全及協助救援行動而設，盼望市民配合，切勿在限制區內操控無人機，避免對救援行動構成干擾或危險。

【情緒支援熱線】

紅十字會心理支援熱線：5164 5040

Open 噏：WhatsApp / SMS：9101 2012

社會福利署熱線：2343 2255

香港撒瑪利亞防止自殺會：2389 2222

香港撒瑪利亞防止自殺會 突發事件專線：2353 0029

撒瑪利亞會（多種語言）：2896 0000

生命熱線：2382 0000

明愛向晴熱線：18288

醫院管理局精神健康專線：2466 7350

「情緒通」精神健康支援熱線：18111

更多內容：

香港警察官方 Facebook

小型無人機資訊及規管

緊貼最新科技資訊、網購優惠，追隨 Yahoo Tech 各大社交平台！

🎉📱 Tech Facebook：https://www.facebook.com/yahootechhk

🎉📱 Tech Instagram：https://www.instagram.com/yahootechhk/

🎉📱 Tech WhatsApp 社群：https://chat.whatsapp.com/Dg3fiiyYf3yG2mgts4Mii8

🎉📱 Tech WhatsApp 頻道：https://whatsapp.com/channel/0029Va91dmR545urVCpQwq2D

🎉📱 Tech Telegram 頻道：https://t.me/yahootechhk