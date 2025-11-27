大埔宏福苑五級火︱九龍殯儀館、毋忘愛及東華三院提供免費殯葬服務

九龍殯儀館。（資料圖片）

大埔宏福苑五級火焚燒逾18小時仍未救熄，造成最少44人身亡，當中包括一名消防員殉職，仍有279人失聯，傷亡慘重。

九龍殯儀館對事件表示悲痛與關注，向罹難者致哀，並向傷者及死者家屬致以慰問，「願能略盡綿力，讓逝者安息，生者得慰。」又祝願所有傷者能夠早日康復，重拾生活。也祈願逝者得以安息，離苦得樂。

九龍殯儀館表示將與慈善團體「毋忘愛」合作，為在是次火災中罹難的死者免費提供喪葬禮儀服務及相關支援。毋忘愛亦表示對火災深表關注，向死傷者及其家屬致以深切慰問。而免費提供的喪葬服務包括申領死亡證及死因證明文件、與家屬商討後事安排、安排殯儀館、打齋超度（視乎家屬需要）、提供喪禮所需宗教儀式及個性化生命頌禮、到公眾殮房或醫院辨認遺體、申請火葬服務、守夜及大殮出殯、領取先人骨灰、以及上位或撒灰等，「毋忘愛」表示過程將有專業社工及資深義工陪伴及協助。

另外，東華三院表示對死傷感到哀痛，向死者家屬和受傷人士致以慰問及關懷，宣布會向死者家屬提供免費殯儀服務，並將從「東華三院甘霖援急基金」撥出300萬元作緊急援助，資金將直接用於為死者家庭提供免費殯儀服務。東華三院屬下服務單位亦已預備部份單位作臨時居所予有需要的居民暫住，亦安排屬下大埔區院車接載有需要居民。

