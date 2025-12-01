大埔宏福苑五級火｜人性極光！17樓葉太捨身救5性命，丈夫淚訴：「佢係無悔嘅，但我好自責！」

大埔宏福苑五級火｜日前香港大埔宏福苑五級大火釀成過百人死傷的慘劇，火勢持續多日，無數家庭蒙受巨大痛苦，連多隻寵物亦不幸喪生。由於火勢極為猛烈，現場仍有多具遺體有待相關部門進行身份辨認工作。然而，在這場世紀災難中，一位遇難婦人的英勇事蹟近日因家屬沉痛發聲而曝光。

遇難婦人的丈夫葉先生，在奔波數日後，於社交媒體證實其太太的遺體已在家中尋獲，確認遇難。在極度複雜和悲傷的心情中，他披露了妻子在生死關頭的抉擇，證實她以犧牲自己逃生時間的方式，成功拯救了四名鄰居及一隻寵物。

葉先生引述逃生街坊的描述，居於17樓的太太在接獲丈夫通知需要逃生時，並沒有選擇第一時間離開現場。相反，葉太作出了一個驚人的決定：她選擇在17樓的走廊上，逐家逐戶拍門，高聲呼喊，提醒鄰居趕緊「走火警」。

這份堅定不移的「利他精神」，爭取時間通知鄰居，自己卻因而錯失了寶貴的逃生時機。當火勢愈發猛烈，葉太最後只能逃回自己家中，最終不幸罹難。

葉先生沉痛地表示：「佢用自己條命，換取4人1 狗嘅生命，佢係貫徹佢嘅做人宗旨」。面對這份巨大的犧牲，葉先生堅信：「我心情複雜、傷心、難過，但我相信，佢喺果一刻嘅決定，佢係無悔嘅」。

葉太無私的「逐家拍門」行為，儘管偉大，卻是與火場的「黃金逃生時間」賽跑。在住宅大廈發生猛烈火災時，時間就是生命。火災中最大的致命威脅往往不是火焰，而是濃煙及其中的有毒氣體 。當火勢迅速蔓延，樓宇間的濃煙會迅速累積，並含有高濃度的一氧化碳等致命氣體 。一氧化碳是無色無味的「無聲殺手」，一旦吸入，會迅速造成缺氧，導致人在極短時間內失去意識，無法自救 。

葉先生跟葉太相守了四十多年，他們可謂同甘共苦。面對摯愛在恐怖時刻單獨面對火海，丈夫的悲痛難以言喻。他坦言深感自責：

「我偏偏唔能夠喺佢最需要我嘅時候，喺佢身邊陪住佢，要佢單獨面對一個咁恐怖嘅時刻，我好自責。早一分鐘打電話叫佢走，可能係另一個好嘅結果。」

帖文刊出後，感動了無數網民，大量留言湧入表達敬意和慰問：

「RIP偉大嘅伯母」 「彰顯咗人性嘅光輝」 「如果她未拍曬門就走，她可能即使逃出生天都會一世都唔安落」 「Auntie生死關頭最後都勇敢救人，雖然離開左您地，但要以佢為榮」。

願逝者安息，願生者能帶著這份無私的光芒，堅強地走下去。同時，也必須關注災難倖存者及家屬所面臨的心理創傷與哀傷輔導需求。