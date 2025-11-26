大埔宏福苑五級火｜人間有情，大埔火災支援服務（不斷更新）

搭有竹棚圍網進行大維修的大埔居屋宏福苑，昨日發生本港回歸以來第二宗五級火警，特首李家超今日凌晨1時許在沙田威爾斯親王醫院慰問受傷人員後見記者公布，五級火已逐步受控，事件釀成36死29人留醫，多達279人失聯；3名消防員一殉職兩受傷。宏昌閣外牆棚架最先起火，幾近燒通頂，因貼近毗鄰兩廈，火種迅即蔓延如「火燒連環船」，同屋苑共7幢大廈陷入大火，至昨晚深夜仍未救熄。警方設查詢熱線1878999，助市民尋找懷疑受傷或失聯親友。 起火10分鐘後迅速燒通頂 有住戶事後上載拍到維修工人在棚架內平台吸煙照片，警方聯同消防徹查起火原因。國家主席習近平對大火高度重視，對遇難人員和殉職消防員表達哀悼；李家超對大火造成多人死傷極度哀傷，已即時啟動緊急事故監察及支援中心，指示各部門全力做好滅火救援救治工作。 消防及警方昨午2時51分，先後接獲多人報案，指大埔宏福苑起火，多輛消防車趕到開喉射水，至下午約3時升為三級；由於天氣極乾燥，天文台發出紅色火災警告訊號，加上現場有風，火勢迅即由宏昌閣蔓延開去，消防處於下午3時34分升為4級，及至下午6時22分升為5級，火屑飄到旁邊大廈，蔓延到相鄰宏泰閣及宏新閣等樓宇，多個單位

