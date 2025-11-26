大埔宏福苑五級火｜人間有情，大埔火災支援服務（不斷更新）

小一自行分配學位公布結果 附辦理註冊、叩門等日程
大埔火災支援服務
臨時居所
機構
聯絡
服務
基督教關懷無家者協會
91707573 林姑娘
深水埗及油麻地家舍
香港聖公會福利協會
24小時支援熱線：2651 1998
新界大埔廣福邨廣仁樓2樓201-206室，由即日(26/11/2025)起通宵開放至明日(27/11/2025)晚上10時
香港青年協會大埔青年空間
寶鄉街2號
休息及暫避
浸信會欣悅社會服務處
大埔浸信會教育樓 / 大埔富亨會址
休息
善導會
電話/WhatsApp: 9432 3742
臨時庇護中心
香港中華基督教青年會
2642 9420 與廖小姐聯絡
烏溪沙青年新村（地址：馬鞍山鞍駿街2號）即晚提供900個臨時住宿予有需要的巿民
香港宣教會恩全鄰舍中心
大元邨泰怡樓B座地下1719室
通宵開放提供乾糧
救世軍大埔青少年綜合服務
大埔太元邨泰民樓3樓301至306號室
通宵開放
救世軍大埔長者社區服務中心
大埔鄉事會街2號大埔社區中心2樓
通宵看顧有需要長者及支援護老者
仁愛堂賽馬會田家炳綜合青少年服務中心
大埔運頭塘邨運頭塘鄰里社區中心1樓
通宵開放讓有需要居民暫避及休息
大埔浸信會教育樓
大埔墟懷義街14-18號
香港心理衞生會賽馬會恆悅坊
大埔廣福邨廣智樓A翼地下101 室
提供名額：50 人（有瑜珈墊/地墊可供休息，食物，廚房，洗手間，清潔消毒用品）
保良局慧妍雅集兒童發展中心
大埔寶鄉邨G07
提供兒童暫託
東華三院許麗娟安老院
新界大埔大元邨泰寧樓地下及一字樓
有兩個女宿位同一個男宿位可提供（60歲或以上）
賽馬會匡智大元宿舍
新界大埔大元邨泰樂樓32號地下
提供2男2女宿位；8歲以上入住
綠匯學苑（舊大埔警署）
大埔運頭角里11號
有賓館房間可提供，共12床。洗手間共用。有課室可開放暫避。
賽馬會善寧之家
23317000 / 96350153
South Wing 13 間獨立房+ 基本有13張病床+13張陪人床
香海正覺蓮社佛教寶靜安老院
粉嶺置福圍8號
提供暫託宿位5個（女性）60歲或以上
仁濟醫院大埔富蝶安老院
新界大埔頌雅路11號富蝶邨社會服務大樓 二樓(部分)、三樓及四樓
有1個女宿位
信義會太和青少年綜合服務中心–「樂活生活空間」 社區客廳
信義會（太和中心）：2650 8807
大埔部份小學或會因特殊情況停課，未能安排在家照顧孩子之家庭，會提早於早上9點開放，為有需要人士提供臨時兒童托管服務。
禮賢會大埔金福堂
大埔安富道2-8號金富樓2字樓(鐵路博物館旁)
休息暫避
禮賢會大埔堂
大埔汀角路7號地下禮堂及3樓
休息暫避
宣道會大埔堂
大埔廣福道152-172號大埔商業中心十三樓
休息暫避
情緒支援
機構
聯絡
服務
明愛向晴熱線
18288
危機輔導及情緒支援
香港紅十字會
51645040
服務時間：
防止虐待兒童會 – 求助及親子支援熱線
2755 1122
若家長發現自己因事件感到育兒壓力大增，或子女出現持續的情緒困擾，尋求專業社工的協助。
聖雅各福群會–精神健康服務
致電或 WhatsApp 18111「情緒通」（24小時運作
如受意外事件影響而出現情緒困擾
香港撒瑪利亞防止自殺會
突發事件專線： 2353 0029
情緒支援服務
基督教家庭服務中心
緊急情緒支援熱線 64664333
支援事件中受影響的家屬朋友
Open噏
WhatsApp / SMS: 91012012
主要為6-24歲青少年提供24小時網上情緒支援文字輔導平台，可透過手機或電腦，WhatsApp、Facebook Messenger、手機短訊與官方網站聯絡
生命熱線
2382 0000
24小時情緒紓緩預防自殺熱線服務
醫管局精神健康專線
2466 7350
為精神病康復者及其家屬，以至全港市民提供24小時精神科熱線作精神健康諮詢及支援服務，包括：
東華三院
24小時支援熱線18281
香港青年協會
Utouch 網上輔導服務
情緒通
18111
提供電話及WhatsApp情緒支援，為有需要人士提供轉介服務
大埔青年空間
26563257
路德會賽馬會富善綜合服務中心
26613880
有需要可協助
香港婦女中心協會
婦女求助熱線 2386 6255
星期一至四
香港聖公會救主堂社會服務中心－賽馬會家庭幹線
26511998
情緒支援及傾談服務
基督教香港信義會太和青少年綜合服務中心
26508807
情緒支援服務
大埔浸信會及大埔浸信會社會服務處
鄔生6259 7398 / 2656 5225
賽馬會善寧之家
查詢電話：2331 7000
提供電話及WhatsApp免費情緒/ 哀傷輔導支援服務
愛望基金
91053376
為兒童及其家庭提供情緒支援服務，並於有需要情況下作轉介
大埔六鄉學習園地「情緒支援站」
大埔六鄉學習園地(寶鄉橋)
11月27日早上 08:30 至晚上 22:00，供受火災影響心情的街坊舒緩情緒!
緊急宿位
機構
聯絡
服務
禮賢會恩樂成長中心
27152051 / 98396230
臨時長者住宿服務
香海正覺蓮社 佛教寶靜護理安老院
26695438 / 90426524
8個婆婆宿位（素食）
明愛富亨苑
大埔富亨邨亨榮樓地下及一樓
可提供2個緊急暫託宿位
保良局
緊急住宿服務
同路舍
53416670/ 59437124
開放太子宿舍提供緊急住宿支援
緊急經濟支援
機構
聯絡
服務
香港家庭福利會
危急家庭照顧計劃
為協助宏福苑火災受影響並有經濟困難之家庭，本基金可提供緊急援助金及透過專業社工介入，協助有需要家庭。
九龍樂善堂 「樂善關懷基金」
請向當區政府部門查詢並予以轉介
向受影響並有經濟困難之災民，予以每戶$3,000經濟援助
仁愛堂「仁間有愛應急錢計劃」
2654 6188
向每名死者家屬即時發放港幣2萬元以解燃眉之急。
東華三院
18281
每個家庭/個人的一次性援助金額申請最高為港幣一萬元。
保良局「保良局扶弱基金」
關基金申請：2277 8333 /2277 8391
撥款港幣$3,000,000 向死者家屬及傷者提供即時經濟援助
喪親支援
機構
聯絡
服務
毋忘愛
聯絡查詢：3488 4933 or WhatsApp 9610 9789
免費喪葬服務，並同時提供各項支援或轉介服務給有需要的家庭。
「一切從簡」
提供支援大火喪親的應急方案
「護慰天使」
後事支援專線：23620268
服務內容：
贐明會
2361-6606
提供電話及免費情緒/哀傷輔導支援服務(包括兒童及動物), 殯儀資訊及支援
聖公會聖匠堂
「護慰天使」後事支援專線：
緊急殯葬資助：為大埔火災罹難者提供緊急殯葬資助
其他服務
機構
聯絡
服務
循道衛理楊震社會服務處
電話：3580 8378
家愛童行 – 幼稚園駐校社工服務（大埔及北區）
香港拯救貓狗協會
WhatsApp：9864 1089
臨時安置位置及照顧受災的貓狗服務
香港聖公會多元文化外展服務隊
3614 0575 / 6996 6251
個案情緒支援，服務轉介，提供少數族裔外展服務，設有少數族裔職員以便溝通。
基督教香港信義會太和青少年綜合服務中心
26508807
27/11 9:00am開放社區客廳以支援有需要家庭及停課學童暫托
關護長者協會
35869306
長者健康跟進及支援
童SEN同戲
9531 0593(WhatsApp)
能協助招募友善導師到各單位支援有需要停課學童(包括有特殊教育需要的兒童)的日間暫托服務
香港聖公會救主堂社會服務中心–賽馬會家庭幹線
廣福邨廣仁樓2樓201-206室
中心現時提供熱飲，亦有熱心餐廳轉贈粥及粉麵，歡迎有需要街坊到中心休息
社區支援
機構
聯絡
服務
囍囍小廚
大埔運頭街20號廣安大廈地下G-I號舖
食物供應
逸東餃子
大埔東昌街6-16號東昌閣地下E舖
食物供應
和暢金廚
大埔南盛街17號
食物供應
彩虹串燒
大埔運頭街20號廣安大廈地下 D鋪
食物供應
領展廣福商場
新界大埔寶湖道28號
24小時開放，客服櫃台有叉電、水同小食供應。
