大埔宏福苑五級火｜仍有14名傷者留醫情況穩定

大埔宏福苑五級火釀成多人死傷。(資料圖片／吳康琦攝)

醫務衞生局今日（25日）公布，就大埔宏福苑大火的醫療服務最新數字。目前仍有14名傷者留醫，情況穩定。至於「精神健康專線」至周二（23日）有31名受影響市民來電。

政府今日公布與宏福苑大方的相關醫療數字。在大火送往醫管局轄下公立醫院的傷者，當中有79名傷者在不同公立醫院治療，截至周二為止，已經有65名傷者先後康復出院。餘下的14名傷者均情況穩定。傷者的整個治療及復康過程所需的醫療服務，包括藥物及醫療器械，均會獲全額費用豁免。

至於醫管局由精神科護士接聽，為求助者就精神健康事宜提供專業意見及支援的「精神健康專線」，提供風險評估及按求助者需要適切安排轉介醫管局精神科服務。截至周四共收到89宗與火災相關來電，其中31宗來電來自受影響市民。而政府「情緒通」18111精神健康支援熱線，應對市民因事件而可能產生的情緒困擾。由事發至本月23日，熱線已接聽超過8,300宗來電，其中約660宗來電與火災相關；WhatsApp亦已處理420宗信息，其中約50宗與火災相關。

73居民分獲安排中西醫義診

另外醫衞局推出的家庭醫生義診計劃和中醫義診服務，截至23日，有超過300名私營家庭醫生參加，涵蓋超過450個服務點，當中包括8間私家醫院，累計有57名居民獲安排義診服務。中醫義診服務則已有超過360名中醫師參加，涵蓋超過600個服務點，累計有16名居民獲安排義診服務。牙醫免費鑲配假牙服務有超過80名私營牙醫參加，涵蓋106個服務點。

宏福苑共8座樓宇的所有居民，包括外籍家庭傭工，均可享有全額醫療費用豁免安排至明年12月31日，涵蓋醫管局轄下的住院、家庭醫學及包括精神科專科門診的專科門診、急症室、日間醫院、日間程序、社區服務及中醫診所暨教研中心。截至23日，醫管局已為約1,600名受影響居民提供所需醫療服務。

